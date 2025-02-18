حيلة للنوم على الطائرة تجتاح "تيك توك"..لم تُعد خطيرة؟

الوكيل الإخباري- يُعدّ النوم أثناء الجلوس في وضع مستقيم تحديًا كبيرًا للعديد من المسافرين، مما يجعل رحلات الطيران الطويلة تجربة مرهقة، خاصةً لأولئك الذين يجلسون على مقاعد الدرجة السياحية.



وانتشرت مؤخرًا صيحة تُعرف باسم "حيلة الطيران" على منصتي التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"إنستغرام"، مما أثار قلق الخبراء.



في مقاطع الفيديو، التي حصدت ملايين المشاهدات خلال العام الماضي أو نحوه، يظهر الراكب وهو يرفع ركبتيه إلى صدره، ويسند قدميه على حافة مقعده، ثم يربط حزام الأمان حول كاحليه لمنع قدميه من الانزلاق عن المقعد، مما يسمح له بإراحة رأسه على ركبتيه.



يتبادل المسافرون مقاطع فيديو لأنفسهم وهم يربطون أحزمة الأمان حول كاحليهم لإبقاء أقدامهم في مكانها، ويدّعون أن ذلك يساعدهم على النوم أثناء الرحلات الجوية.



ليس من المستغرب أن مضيفي الطيران في الولايات المتحدة لا يؤيدون محاولة الركاب استخدام هذه الحيلة. ومن بين هؤلاء سارة نيلسون، رئيسة رابطة مضيفي الطيران، التي تمثل 55 ألف مضيف طيران في 20 شركة طيران، إذ قالت لـ CNN: "هذه حيلة خطيرة للغاية".



وأضافت نيلسون: "صُمّم حزام الأمان ليكون منخفضًا ومشدودًا عند حجرك، وذلك لحمايتك بأفضل شكل ممكن في حالة الاضطرابات الجوية، أو الهبوط الاضطراري، أو وقوع حادث. هذا ليس فقط من أجل سلامتك، بل إذا لم تكن مثبتًا بشكل صحيح، فمن المحتمل أن تؤذي شخصًا آخر عند اندفاعك أثناء الاضطرابات الجوية".



وكانت ردود الفعل على مقاطع الفيديو المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، التي تُظهر المسافرين وهم يجربون حيلة النوم بحزام الأمان، متباينة؛ إذ قال العديد من المسافرين إنهم سيجربونها، بينما حذّر البعض الآخر من احتمال وقوع إصابات خطيرة أثناء الاضطرابات الجوية الشديدة.



من جانبه، أوضح الدكتور ناثان كونيل، اختصاصي أمراض الدم في مستشفى بريغهام والنساء، قائلًا: "من الصعب أن نقول ما إذا كانت هذه الخدعة المزعومة أثناء السفر ستؤدي على وجه التحديد إلى تجلط الدم، لكنني سأتوخى الحذر في أي شيء قد يحد من تدفق الدم، لأن ذلك قد يزيد من خطر الإصابة بالجلطات".



وتابع: "إذا حدثت اضطرابات جوية أو حالة طوارئ، وكان الراكب قد ربط ساقيه بحزام الأمان، فقد يؤدي ذلك إلى إصابة في الساق أو الكاحل، مما قد يتسبب أيضًا في تجلط الدم".



وأشار كونيل إلى أن ملايين الأشخاص يسافرون سنويًا، لكن لا توجد دراسات قوية تقيّم جميع العوامل التي تساهم في حدوث "الانصمام الخثاري الوريدي" المرتبط بالسفر، مثل تجلط الأوردة العميقة أو الانصمام الرئوي.



وينصح كونيل أولئك الذين يشعرون بالقلق بشأن المخاطر بالحفاظ على ترطيب الجسم جيدًا، وارتداء ملابس فضفاضة ومريحة لا تحد من الحركة أو تدفق الدم، إضافةً إلى النهوض والتحرك أثناء الرحلة.

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