خطط أسبوعاً لقتله.. أب أمريكي يُنهي حياة طفله خنقاً

الوكيل الإخباري- جريمة قتل مأساوية نفذها رجل أمريكي ضد ابنه، البالغ من العُمر 5 سنوات، بعدما خطط عدة أيام لإنهاء حياته خنقاً.



توفي الطفل جاك ماثيو شلاير، 5 سنوات، بولاية آيوا الأمريكية، في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحسب نعيه.

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وألقى رجال الأمن، القبض على والده ماثيو شلاير، البالغ من العمر 45 عاماً بتهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، حسبما ذكرت صحيفة "غازيت" وصحيفة "كانساس سيتي ستار" ، نقلاً عن سجلات المحكمة.



وحسب التصريحات التي أدلت بها والدة الطفل إلى المُسعفين، فإن ابنها تعرض للخنق على يد والده، حيث لاحظ الفريق الطبي وجود كدمات على رقبته.



وخلال التحقيق معه لاحقاً، وفق ما نشرته صحيفة "People"، فقد اعترف ماثيو، بجريمته، لافتاً إلى أنه فكر في استخدام سكين، لكنه استقر على الخنق كوسيلة لإنهاء حياة طفله.



كما اعترف ماثيو، أنه ظل يُخطط في الجريمة لمدة أسبوع، وفي ليلة القتل ظل مستيقظاً معظم الليل يفكر في الكيفية التي سيقتل بها الطفل.

ولم تفصح الشرطة عن دوافع الجريمة حتى الآن.