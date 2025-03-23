خلاف على لعبة "PUBG" ينتهي بمقتل شقيقين في اليمن (صورة)

الوكيل الإخباري- أقدم رجل خمسيني على قتل شقيقين بسبب خلاف نشب بينهما وبين نجله حول لعبة "PUBG"، في اليمن.

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وذكر موقع "المشهد اليمني" أن ماجد (17 عاما) وعلي محمد باصليب (20 عاما)، رفضا السماح لنجل الجاني باللعب معهما، مما أدى إلى تصاعد الخلاف.



وأضاف أنه وفي لحظة غضب تدخل الأب وأطلق النار عليهما، ليرديهما قتيلين على الفور، ثم سلم نفسه للشرطة.



ووفق روايات شهود العيان في القرية، فإن الحادثة وقعت قبيل موعد الإفطار.





لبنان 24