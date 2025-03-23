الأحد 2025-03-23 03:38 م
 

خلاف على لعبة "PUBG" ينتهي بمقتل شقيقين في اليمن (صورة)

لا
تعبيرية
 
الأحد، 23-03-2025 01:40 م

الوكيل الإخباري-  أقدم رجل خمسيني على قتل شقيقين بسبب خلاف نشب بينهما وبين نجله حول لعبة "PUBG"، في اليمن.

اضافة اعلان


وذكر موقع "المشهد اليمني" أن ماجد (17 عاما) وعلي محمد باصليب (20 عاما)، رفضا السماح لنجل الجاني باللعب معهما، مما أدى إلى تصاعد الخلاف.

وأضاف أنه وفي لحظة غضب تدخل الأب وأطلق النار عليهما، ليرديهما قتيلين على الفور، ثم سلم نفسه للشرطة.

ووفق روايات شهود العيان في القرية، فإن الحادثة وقعت قبيل موعد الإفطار.

 


Image1_320252313389590541175.jpg

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

دائرة المكتبة الوطنية

أخبار محلية محاضرة عن معركة الكرامة في المكتبة الوطنية

وفاء بني مصطفى

أخبار محلية اجتماع لوزيري التنمية الاجتماعية والعمل لبحث عدد من البرامج المشتركة

نقود

أخبار محلية الحكومة تعلن عن دعم اضافي لهذه الفئة من المواطنين

فل

المرأة والجمال وداعا للفيلر.. الببتيدات تمنحكِ شفاهًا ممتلئة ومترطبة بشكل طبيعي

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية شركات التخليص تفوض مجلس النقابة بشأن استثناء تطبيق نظام الفوترة

ىة

فن ومشاهير مفاجآت غير متوقعة في الحلقة الجديدة من "فهد البطل"

جيش الاحتلال

فلسطين 849 حاجزاً عسكرياً للاحتلال في الضفة الغربية

غزة

فلسطين شهداء غزة يتجاوزون 50 ألفا



 
 





الأكثر مشاهدة