خلاف مدرسي يتحول إلى جريمة دهس داخل "كمباوند" فاخر في مصر

وتبين أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين طلاب في إحدى المدارس الخاصة بسبب الغيرة على إحدى الطالبات، وتطورت إلى خلاف بين أولياء الأمور أمام نادي بيفرلي هيلز، حيث استقل أحدهم سيارته ودهس ثلاثة أشخاص من الطرف الآخر، ما أدى إلى إصاباتهم البالغة.
وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيق، فيما تواصل النيابة فحص مقاطع المراقبة لتحديد ما إذا كان الحادث متعمّدًا أم ناتجًا عن خطأ أثناء المشادة.
كما استدعت النيابة عددًا من أولياء الأمور والطلاب والمدرسين لسماع أقوالهم حول بداية الخلاف داخل المدرسة، وتستكمل حالياً تحليل الأدلة والتقارير الفنية تمهيدًا لإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
