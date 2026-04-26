خمول ما بعد الظهر.. هل فنجان قهوتك الصباحي هو المتهم الأول؟

وأوضح التقرير أن الاعتماد المفرط على القهوة صباحاً قد يكون سبباً رئيسياً في ما يُعرف بـ"انهيار الطاقة"، إذ يعمل الكافيين على حجب مادة "الأدينوزين" المسؤولة عن الشعور بالنعاس، وعند زوال تأثيره تتراكم هذه المادة بشكل مفاجئ في الدماغ، ما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والخمول.
وأشار الخبراء إلى أن هذا الانخفاض يرتبط أيضاً بالإيقاع الطبيعي للساعة البيولوجية للجسم، التي تشهد تراجعاً في مستويات اليقظة بين الساعة الواحدة والثالثة ظهراً.
كما يلعب النظام الغذائي دوراً مهماً، إذ تؤدي الوجبات الغنية بالسكريات والكربوهيدرات البسيطة إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، يتبعه هبوط حاد ينعكس على مستويات الطاقة.
وللحفاظ على نشاط مستقر، يُنصح بتأخير تناول أول كوب من القهوة إلى ما بعد الاستيقاظ بنحو 90 دقيقة، مع الحرص على شرب الماء بكميات كافية، وتناول وجبات متوازنة تحتوي على البروتين والألياف، إضافة إلى ممارسة نشاط بدني خفيف لتحفيز الدورة الدموية.
