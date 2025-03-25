دجاج بالثوم والبارميزان: وصفة لذيذة وسهلة لتحضيرها في آخر أيام رمضان

المكونات:
8 أفخاذ دجاج
8 حبات بطاطا صغيرة، مقطعة إلى نصفين
عصير حبة ليمون حامض
¼ كوب جبن بارميزان مبشور
4 فصوص ثوم، مفروم
1 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة
1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف
¼ كوب زيت زيتون
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
في وعاء عميق، امزجي زيت الزيتون مع عصير الليمون، جبن البارميزان المبشور، الثوم المفروم، البابريكا المدخنة، الزعتر المجفف، الملح، والفلفل الأسود. امزجي المكونات جيدًا حتى تتجانس تمامًا.
قومي بضبط درجة حرارة المقلاة الهوائية (Air Fryer) على 200 درجة مئوية.
ضعي نصفي البطاطا في المقلاة الهوائية، ثم اسكبي فوقها نصف كمية التتبيلة. استمري في إضافة التتبيلة على باقي البطاطا بنفس الطريقة حتى تنتهي الكمية.
ضعي أفخاذ الدجاج في المقلاة الهوائية، وصبي فوقها التتبيلة المتبقية. ارتدي القفازات وامسكي قطع الدجاج لتفركي التتبيلة جيدًا وتغطية الدجاج بالكامل.
اتركي الدجاج ليطهى لمدة 25-30 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبياً ومقرمشاً.
قدمي الطبق مع فتوش أو حساء جانبي لوجبة متكاملة ومشبعة.
استمتعي بطبق دجاج بالثوم والبارميزان مع طعم شهي وسهل التحضير، ليكون الخيار المثالي لأوقات الإفطار خلال شهر رمضان.
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