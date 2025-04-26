دخل في غيبوبة منذ 21 عاما.. صور جديدة لـ"الأمير السعودي النائم"

الوكيل الإخباري- تسبب الأمير السعودي الوليد بن خالد بن طلال، المعروف باسم "الأمير النائم"، بتفاعل واسع خلال الساعات الماضية بعد تداول نشطاء مجموعة صور التقطت له في مرحلة الطفولة.



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ونشرت عمة الوليد بن طلال، الأميرة ريما بنت طلال، عبر حسابها الخاص بمنصة "إكس"، مجموعة صور له، مُعلقةً: "حبيبي الوليد بن خالد، واحد وعشرون عاماً وأنت دائماً حاضر في قلوبنا، وفي قلوب أحبابك بدعواتنا، اللهم اشفِ عبدك الوليد؛ فلا يعلم بضعفه إلَّا أنت يا رب السماوات والأرض".

حبيبي الوليد بن خالد واحد وعشرون عامًا وأنت دائمًا حاضر في قلوبنا ، وفي قلوب أحبابك بدعواتنا . اللهم اشفِ عبدك الوليد ؛ فلا يعلم بضعفه إلَّا أنت يارب السماوات والأرض. pic.twitter.com/Axps4tQfXa April 18, 2025

وانهالت تعليقات المتابعين بالوطن العربي ورواد منصات التواصل الاجتماعي، الذين تمنوا له الشفاء العاجل ووجه له دعمهم بالدعاء.



وتعرض الأمير الوليد بن خالد بن طلال، لحادث سير خلال عام 2005 أثناء دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب "الأمير النائم".



وُلد الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود في نيسان عام 1990، وأكمل في الثاني والعشرين من شهر نيسان الجاري 36 عاماً، قضى منها 21 عاماً في الغيبوبة.



وهو أحد أفراد العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية، الابن الأكبر للأمير خالد بن طلال، شقيق رجل الأعمال المعروف الأمير الوليد بن طلال.