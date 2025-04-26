دخل في غيبوبة منذ 21 عاما.. صور جديدة لـ"الأمير السعودي النائم"

وتعرض الأمير الوليد بن خالد بن طلال، لحادث سير خلال عام 2005 أثناء دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب "الأمير النائم".
وُلد الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود في نيسان عام 1990، وأكمل في الثاني والعشرين من شهر نيسان الجاري 36 عاماً، قضى منها 21 عاماً في الغيبوبة.
وهو أحد أفراد العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية، الابن الأكبر للأمير خالد بن طلال، شقيق رجل الأعمال المعروف الأمير الوليد بن طلال.
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