دراسة تكشف فائدة بعض أنواع الشاي في محاربة الاكتئاب

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة تايوانية حديثة أن تناول بعض أنواع الشاي الشائعة يساعد على تحسين المزاج ومحاربة الاكتئاب. اضافة اعلان





قام الباحثون خلال الدراسة بتحليل بيانات تتعلق بالحالة الصحية والنفسية والعادات الغذائية لـ27,119 شخصاً، حصلوا عليها من البنك الحيوي في تايوان، وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يشربون الشاي بانتظام أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب طوال حياتهم.



ولم يقتصر اهتمام الباحثين على دراسة استهلاك الشاي فحسب، بل درسوا أيضاً نوعه وكميته ووتيرة تناوله، ووجدوا أن أقوى ارتباط بخفض معدلات الاكتئاب كان مع أنواع الشاي مثل شاي أولونغ والشاي الأخضر. وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يشربون هذه الأنواع بانتظام أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب مقارنة بمن لا يشربونها تقريباً.



كما تبين أن كمية الشاي المتناولة لها أهمية أيضاً، إذ لوحظ الارتباط الأكثر وضوحاً لدى الأشخاص الذين يشربون كوباً أو كوبين من الشاي يومياً، في حين أن تناول ثلاثة أكواب أو أكثر في اليوم لم يظهر ارتباطاً ذا دلالة إحصائية بتقليل الاكتئاب.



وكان لتكرار الشرب دور كذلك، حيث لوحظ انخفاض معدلات الاكتئاب لدى من يشربون الشاي يومياً، بينما لم يظهر التناول النادر للشاي مثل هذا الارتباط.



ويعتقد القائمون على الدراسة أن المواد النشطة بيولوجياً الموجودة في الشاي، مثل البوليفينولات والحمض الأميني ثيانين، قد تلعب دوراً في التأثير على الصحة النفسية، إذ تمتلك هذه المركبات خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات وقد تؤثر في الناقلات العصبية في الدماغ.