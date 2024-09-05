دراسة عالمية تكشف "سبب غير متوقع" وراء كثرة الطلاق

الوكيل الإخباري- يوجد العديد من الأسباب التي تجعل الأزواج يختارون الطلاق، من سوء التواصل إلى المشاكل المالية. لكن دراسة جديدة تكشف عن عامل هام يمكن أن يزيد من احتمالية انتهاء العلاقة الزوجية.

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ووفقًا لفريق من الباحثين في جامعة فيينا للاقتصاد والأعمال، فإن الرجال الذين يعملون مع العديد من النساء هم أكثر عرضة للطلاق.



في الدراسة، حلل الباحثون بيانات 355,100 طفل وُلدوا في النمسا بين عامي 1976 و1987. وشهد حوالي 13.5% من هؤلاء الأطفال طلاق الوالدين قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة.



وكتبوا في الورقة البحثية: "يميل الآباء المطلقون إلى العمل في شركات أكبر، وفي شركات بها نسبة أعلى من العاملات من جميع الفئات العمرية".



وجدت الدراسة أن أماكن العمل المتوازنة بين الجنسين تسمح للأفراد المتزوجين بمقابلة شركاء بديلين، ما يزيد من احتمال الطلاق.



وأشارت الدراسة إلى أن طلاق الوالدين، نتيجة لذلك، له تأثير سلبي على نتائج الأطفال على المدى الطويل، بما في ذلك "مستويات أقل من التحصيل التعليمي ونتائج أسوأ في سوق العمل لدى الذكور، كما كانوا أكثر عرضة للوفاة المبكرة".



ومن ناحية أخرى، كانت الفتيات أكثر عرضة لإنجاب الأطفال في سن مبكرة، خاصة في سن المراهقة.

يأمل الباحثون أن تسلط النتائج الضوء على التأثير العميق، والضار في كثير من الأحيان، لطلاق الوالدين على مستقبل الأطفال.



وقال الدكتور مارتن هالا، المعد المشارك في الدراسة: "تظهر نتائجنا أن التركيز على رفاهية الأطفال في حالة الطلاق يجب أن يكون أكثر من مجرد خطاب فارغ، لأن العواقب المترتبة عليهم تظل محسوسة طوال حياتهم".