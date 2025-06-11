دراسة مفاجئة.. الأسماك تشعر بالألم كالإنسان!

الوكيل الإخباري- كشف فريق من العلماء حديثا عن معاناة الأسماك من ألم شديد خلال طريقة ذبح شائعة تُعرف بـ"الاختناق الهوائي"، ما قد يغير نظرتنا تجاه أطباق المأكولات البحرية التي نستهلكها يوميا.



وتعتمد هذه الطريقة على ترك الأسماك تختنق في الهواء أو على الجليد لفترات طويلة قد تتجاوز الساعة، ما يسبب لها ألما شديدا ومطولا.

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وفي دراسة أجراها علماء معهد Welfare Footprint، تبين أن سمك السلمون المرقط "قوس قزح" يعاني ما يصل إلى 10 دقائق من ألم شديد خلال هذه العملية.



وبناءً على هذه النتائج، دعا العلماء إلى حظر الاختناق الهوائي واستبداله بأساليب "الصعق الكهربائي"، التي تؤدي إلى فقدان وعي سريع وتقلل من معاناة الأسماك.



وأوضح فريق البحث أن الصعق الكهربائي يعتبر إنسانيا وفعالا فقط إذا تم تقليل التعامل مع السمكة قبل الذبح إلى أدنى حد، وفقدت السمكة وعيها فورا بعد الصعق، مع استمرار هذه الحالة حتى الموت.



وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 2.2 تريليون سمكة برية و171 مليار سمكة مستزرعة تُقتل سنويا، وغالبا بطرق تقليدية غير إنسانية مثل الاختناق أو التعرض لثاني أكسيد الكربون أو البرودة الشديدة، أو النزف دون صعق كهربائي.



وتوضح الجمعية الملكية البريطانية لمنع القسوة على الحيوانات، أن هذه الطرق تستغرق دقائق عدة حتى تسبب فقدان الإحساس، ما يجعلها غير إنسانية.



ووجد العلماء أن الألم الناتج عن الاختناق بالهواء يستمر من دقيقتين حتى 22 دقيقة، حسب حجم السمكة ودرجة حرارة الماء.



وفي المقابل، تؤدي أساليب الصعق الكهربائي إلى صدمة فورية تمنع معاناة السمكة. وتشمل هذه الطرق استخدام أنظمة الصعق في حمامات مائية مكهربة، أو أنظمة التدفق التلقائي التي تصعق السمك وهو في الماء، ما يقلل الحاجة للتعامل المباشر مع الأسماك قبل الذبح.



ورغم اعتقاد البعض بأن هذه الطرق أكثر تكلفة، أكد العلماء أن الصعق الكهربائي يمكن أن يقلل الألم بشكل كبير مقابل تكلفة رأسمالية منخفضة، حيث يمكن توفير ما بين 60 و1200 دقيقة من الألم المتوسط إلى الشديد لكل دولار أمريكي يُنفق على هذه التقنية.

RT