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دراسة : 8 مهام يومية بسيطة قد تضيف 11 عاما إلى حياتك

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تعبيرية
الأحد، 26-01-2025 12:18 م

الوكيل الإخباري-  كشفت دراسة حديثة أن الحركة اليومية البسيطة، مثل صعود السلالم وتنظيف المنزل بالمكنسة الكهربائية، يمكن أن تكون بمثابة "حقنة طول العمر"، حيث قد تضيف ما يصل إلى 11 عامًا إلى عمرنا. وتؤكد هذه الدراسة على أن النشاط البدني اليومي عامل مهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، كما يساعد في تحسين الصحة العامة وزيادة العمر المتوقع.

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ووفقًا لصحيفة "التلغراف" البريطانية، أكدت اختصاصية العلاج الطبيعي، كلارا كيرفين، ومدربة اللياقة البدنية، هانا فيردييه، أن هناك 8 مهام يومية بسيطة يمكن أن تعزز الصحة وتساهم في إطالة العمر، وهذه المهام هي:


- صعود السلالم
يعد صعود السلالم من التمارين البسيطة التي تقوي عضلات الفخذين والأرداف والساق، وتساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتخفض نسبة الوفاة المبكرة بنسبة 24%.


- البستنة
البستنة تعتبر تمرينًا ممتازًا يعزز معدل ضربات القلب، كما تساهم الأنشطة مثل دفع جزازة العشب وشد الأعشاب الضارة في تحسين اللياقة البدنية.


- التسوق بنفسك وحمل المشتريات
الذهاب للتسوق بنفسك حمل مشترياتك إلى المنزل يعزز عضلات الذراعين والكتفين والساقين، وهو تمرين فعال بدون الحاجة لاستخدام السيارة أو طلب المنتجات عبر الإنترنت.


- الركض للحاق بالحافلة
حتى الركض لمدة 30 ثانية يساعد في تحسين اللياقة القلبية والتنفسية، وضغط الدم، وحساسية الأنسولين.


- مهام المطبخ والتنظيف
الطهي وغسل الأطباق يساعدان في تقوية عضلات الكتفين والصدر وأعلى الظهر والبطن، ويزيدان من مرونة الجسم، بالإضافة إلى تعزيز الدورة الدموية وحرق السعرات الحرارية.


- نشر الملابس
التقاط الملابس المغسولة ونشرها يعزز عضلات الجسم، مثل عضلات البطن وقاع الحوض، ويعمل على تحريك العديد من العضلات الكبيرة في الجسم.


- التنظيف بالمكنسة الكهربائية والمسح
تحركات التنظيف بالمكنسة الكهربائية والممسحة تساعد على تحسين مرونة الجسم والدورة الدموية وحرق السعرات الحرارية.


- النهوض والجلوس
الحركات البسيطة مثل النهوض والجلوس تستخدم مجموعة من العضلات وتساعد في تحسين التوازن وتقليل خطر السقوط مع تقدم العمر.

 

الشرق الاوسط 

 
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