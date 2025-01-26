دراسة : 8 مهام يومية بسيطة قد تضيف 11 عاما إلى حياتك

ووفقًا لصحيفة "التلغراف" البريطانية، أكدت اختصاصية العلاج الطبيعي، كلارا كيرفين، ومدربة اللياقة البدنية، هانا فيردييه، أن هناك 8 مهام يومية بسيطة يمكن أن تعزز الصحة وتساهم في إطالة العمر، وهذه المهام هي:
- صعود السلالم
يعد صعود السلالم من التمارين البسيطة التي تقوي عضلات الفخذين والأرداف والساق، وتساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتخفض نسبة الوفاة المبكرة بنسبة 24%.
- البستنة
البستنة تعتبر تمرينًا ممتازًا يعزز معدل ضربات القلب، كما تساهم الأنشطة مثل دفع جزازة العشب وشد الأعشاب الضارة في تحسين اللياقة البدنية.
- التسوق بنفسك وحمل المشتريات
الذهاب للتسوق بنفسك حمل مشترياتك إلى المنزل يعزز عضلات الذراعين والكتفين والساقين، وهو تمرين فعال بدون الحاجة لاستخدام السيارة أو طلب المنتجات عبر الإنترنت.
- الركض للحاق بالحافلة
حتى الركض لمدة 30 ثانية يساعد في تحسين اللياقة القلبية والتنفسية، وضغط الدم، وحساسية الأنسولين.
- مهام المطبخ والتنظيف
الطهي وغسل الأطباق يساعدان في تقوية عضلات الكتفين والصدر وأعلى الظهر والبطن، ويزيدان من مرونة الجسم، بالإضافة إلى تعزيز الدورة الدموية وحرق السعرات الحرارية.
- نشر الملابس
التقاط الملابس المغسولة ونشرها يعزز عضلات الجسم، مثل عضلات البطن وقاع الحوض، ويعمل على تحريك العديد من العضلات الكبيرة في الجسم.
- التنظيف بالمكنسة الكهربائية والمسح
تحركات التنظيف بالمكنسة الكهربائية والممسحة تساعد على تحسين مرونة الجسم والدورة الدموية وحرق السعرات الحرارية.
- النهوض والجلوس
الحركات البسيطة مثل النهوض والجلوس تستخدم مجموعة من العضلات وتساعد في تحسين التوازن وتقليل خطر السقوط مع تقدم العمر.
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