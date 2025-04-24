الخميس 2025-04-24 01:23 م
 

دماغك لا يكذب!.. ماذا تقول أحلامك الليلية عنك؟

ختن
تعبيرية
 
الخميس، 24-04-2025 11:30 ص

الوكيل الإخباري-  كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة "سيمبا" أن الأحلام تعكس مشاعرنا اليومية وليست مجرد صور عشوائية.

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شملت الدراسة تحليل أحلام 2000 شخص بالغ، وبيّنت أن الكثير من الأحلام تدور حول القلق، المطاردة، العلاقات العاطفية، وأشخاص من الماضي.


وأظهرت النتائج أن النساء أكثر عرضة لأحلام القلق، في حين يفضل الرجال السيناريوهات الخيالية والسريالية. كما أشارت إلى أن ليلة السبت تسجل أعلى معدل لتذكر الأحلام بسبب النوم العميق صباح الأحد.


الخبراء يؤكدون أن الأحلام تساعد العقل على معالجة التوتر والذكريات، وتُعد نافذة لفهم الذات بشكل أعمق.

 

 روسيا اليوم 

 

 
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