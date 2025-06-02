دنفر "رئيس السعادة".. كلب يُبهج القلوب في شركة هندية

الوكيل الإخباري- تشهد أماكن العمل الصديقة للحيوانات الأليفة انتشارًا متزايدًا عالميًا، وسط اهتمام متنامٍ بالفوائد النفسية والاجتماعية لهذا التوجه، مثل تقليل التوتر وتعزيز التفاعل بين الموظفين.

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في خطوة لافتة، أعلنت شركة ناشئة في حيدر آباد الهندية، تُدعى Harvesting Robotics، عن توظيف كلب من نوع "غولدن ريتريفر" يُدعى دنفر في منصب "رئيس قسم السعادة"، ضمن سياسة رسمية لتصبح الشركة صديقة للحيوانات.



المؤسس المشارك راهول أريباكا نشر الخبر عبر "لينكد إن" قائلاً: "دنفر لا يبرمج، ولا يهتم، فقط يحضر يوميًا، يسرق القلوب، وينشر الطاقة الإيجابية"، في منشور لاقى تفاعلاً واسعًا.



شركات كبرى مثل "أمازون" و"غوغل" كانت سباقة إلى تبنّي هذا التوجه، مدفوعة بأبحاث تُظهر أن وجود الحيوانات الأليفة في المكاتب يرفع الإنتاجية ويُعزز الولاء. وأكد تقرير صادر عن معهد HABRI أن 87% من الموظفين في هذه البيئات يشعرون بولاء أكبر لشركاتهم، فيما يشعر 91% بارتباط أقوى بعملهم.