دولة عربية تدرس حظر تيك توك والتخلي عن خدمة الواي فاي

وفيما يتعلق بتطبيق "تيك توك"، أوضحت الياسري أن الوزارة كانت قد تقدمت سابقًا بطلب رسمي لحظر التطبيق استجابة للعديد من المناشدات التي تلقتها من العوائل العراقية، وذلك بسبب محتوى التطبيق الذي اعتبرته غير لائق. لكنها أكدت أن القرار النهائي بشأن الحظر لا يقع ضمن اختصاص وزارتها، بل مرهون بموافقة البرلمان العراقي. وأضافت أنه في حال تم إصدار قرار برلماني بهذا الشأن، فإن الوزارة ستعمل على تطبيقه فورًا.
تأتي تصريحات الياسري في وقت تشهد فيه العراق اهتمامًا متزايدًا بتطوير البنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا، بما يتماشى مع تطلعات الحكومة العراقية نحو تحسين الخدمات الرقمية وتوسيع نطاقها في السنوات القادمة.
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