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دولة عربية تدرس حظر تيك توك والتخلي عن خدمة الواي فاي

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تعبيرية
 
الأحد، 06-04-2025 11:00 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت وزيرة الاتصالات العراقية، هيام الياسري، عن أولويات مشاريعها لعام 2025، التي تتضمن تعزيز استخدام تقنية الجيل الخامس وتوسيع خدمات الإنترنت في العراق. وقالت الياسري إن من أبرز المشاريع التي سيتم التركيز عليها خلال العام المقبل هو استكمال تنفيذ الرخصة الوطنية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس، إلى جانب العمل على نشر الكابل الضوئي في جميع أنحاء البلاد لتحسين جودة الإنترنت، مع التوجه نحو التخلي عن خدمة الواي فاي.

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وفيما يتعلق بتطبيق "تيك توك"، أوضحت الياسري أن الوزارة كانت قد تقدمت سابقًا بطلب رسمي لحظر التطبيق استجابة للعديد من المناشدات التي تلقتها من العوائل العراقية، وذلك بسبب محتوى التطبيق الذي اعتبرته غير لائق. لكنها أكدت أن القرار النهائي بشأن الحظر لا يقع ضمن اختصاص وزارتها، بل مرهون بموافقة البرلمان العراقي. وأضافت أنه في حال تم إصدار قرار برلماني بهذا الشأن، فإن الوزارة ستعمل على تطبيقه فورًا.


تأتي تصريحات الياسري في وقت تشهد فيه العراق اهتمامًا متزايدًا بتطوير البنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا، بما يتماشى مع تطلعات الحكومة العراقية نحو تحسين الخدمات الرقمية وتوسيع نطاقها في السنوات القادمة.

 

لبنان 24 

 
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