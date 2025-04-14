دول تقدم حوافز مغرية للانتقال إليها: من منح سكنية إلى مساعدات مالية

الوكيل الإخباري- في ظل التحديات التي تواجه بعض الدول من حيث الشيخوخة السكانية أو المدن المهجورة، بدأت بعض الحكومات في تقديم حوافز جذابة للمواطنين المحليين والأجانب للانتقال إلى هذه المناطق بهدف تنشيط المجتمع المحلي وتحفيز الاقتصاد. تختلف الشروط والبرامج المتاحة من دولة إلى أخرى، لكن العروض تبقى مغرية، سواء كان الدافع هو الحصول على أموال مقابل الانتقال أو مجرد رغبة في العيش كوافد مغترب.

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الانتقال للخارج: البداية من البحث والتخطيط

تعتبر الخطوة الأولى في الانتقال إلى الخارج هي تحديد البلد الذي ترغب في العيش فيه. وفقًا لما ذكره آرون هنري، مؤسس شركة "فاون إيست إيجا" (Foundeast Asia) والمقيم في بانكوك منذ عام 2016، فإن الانتقال إلى دولة جديدة يمكن أن يكون تجربة غنية، حيث يشعرك بتجربة حياة جديدة وفهم أعمق للعالم من حولك.



ويشدد هنري على ضرورة إجراء البحث الشامل حول الوجهات المحتملة من حيث تكلفة المعيشة، متطلبات الهجرة، الوصول إلى الرعاية الصحية، القوانين المحلية، وعوامل أخرى أساسية.



أيرلندا: دعم لجزر نائية

أيرلندا تقدم برنامجًا بعنوان "جزرنا الحية" الذي يهدف إلى تجديد المنازل الشاغرة في الجزر الصغيرة بالقرب من سواحلها. للحصول على المنحة، يجب شراء عقار تم بناؤه قبل عام 2007، وتم تجديده بعد أن ظل شاغرًا لمدة عامين. وتصل المنحة إلى 80 ألف يورو في بعض الحالات، وتساعد في تعزيز المجتمعات المحلية والاقتصاد في هذه الجزر النائية.



إيطاليا: منازل بسعر يورو واحد

إيطاليا تقدم أيضًا حوافز مغرية من خلال بيع المنازل المهجورة مقابل يورو واحد، لكن بشرط تجديد العقار على نفقتك الخاصة. في جزيرة سردينيا، يمكن الحصول على منحة تصل إلى 15 ألف يورو للمساهمة في شراء وتجديد المنازل في بلدات صغيرة، مما يسهم في إعادة إحياء المناطق الريفية.



تشيلي: دعم الشركات الناشئة

تشيلي تدعم رواد الأعمال من خلال برنامج "ستارت-آب تشيلي"، الذي يقدم منحًا مالية لمساعدة الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة والمتقدمة. يمكن الحصول على منح تصل إلى 75 مليون بيزو (حوالي 77 ألف دولار) للمشروعات التي في مرحلة التوسع، مما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين الشباب.



اليابان: فرصة للعمل التطوعي في المناطق الريفية

اليابان تقدم برنامجًا لتشجيع المتطوعين على العمل في المناطق الريفية بهدف مكافحة نزوح السكان. يوفر هذا البرنامج راتبًا يصل إلى 3 ملايين ين ياباني (حوالي 19 ألف دولار) لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، ويشمل المساعدة في استقرار السكان المحليين وتحسين الحياة الريفية.



كرواتيا: منازل بأقل من دولار

في كرواتيا، يمكنك شراء منزل في منطقة ليغراد مقابل 0.13 دولار فقط. يشترط البرنامج أن يكون عمر المترشح أقل من 45 عامًا وأن يكون خاليًا من السجل الجنائي، ما يوفر فرصة للسكن بأسعار منخفضة في منطقة هادئة.



سويسرا: منحة للانتقال إلى بلدة صغيرة

تقدم سويسرا منحة مالية للانتقال إلى بلدة ألبينين الصغيرة في جنوب البلاد، حيث يحصل كل بالغ على 25 ألف فرنك سويسري (حوالي 28 ألف دولار) إذا تم شراء منزل والعيش فيه لمدة عشر سنوات على الأقل.

إسبانيا: تأشيرة للبدو الرقميين

إسبانيا توفر تأشيرة خاصة للبدو الرقميين، مما يتيح للعاملين في مجال التكنولوجيا العيش في منطقة إكستريمادورا شمال إشبيلية. كما يحصل البدو الرقميون الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا على منحة مالية قدرها 10 آلاف يورو.



ختامًا:

تعد هذه العروض فرصة رائعة للأشخاص الذين يتطلعون إلى تغيير نمط حياتهم، سواء للعمل عن بُعد أو استكشاف ثقافات جديدة. لكن من المهم دائمًا إجراء بحث دقيق حول الشروط القانونية وتكاليف الحياة في هذه البلدان قبل اتخاذ القرار النهائي.