دونالد ترامب جونيور يلغي زفافه في البيت الأبيض لهذا السبب

الأربعاء، 20-05-2026 11:05 ص
الوكيل الإخباري-   يستعد نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب جونيور وعارضة الأزياء بيتينا أندرسون لعقد قرانهما خلال عطلة نهاية أسبوع "يوم الذكرى" في حفل عائلي صغير يقام على جزيرة خاصة في جزر البهاما، وفق ما كشفه موقع فني أميركي.اضافة اعلان


وبحسب التقارير، فضّل الثنائي إقامة حفل هادئ يقتصر على الأقارب والأصدقاء المقربين، بعدما تراجعا عن فكرة إقامة زفاف ضخم في البيت الأبيض، تجنباً للانتقادات في ظل الأوضاع السياسية الحالية واستمرار الحرب في إيران.

وكانت أندرسون قد أقامت خلال شهر أبريل الماضي حفل "العروس" في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا، بحضور عدد من أفراد عائلة ترامب، بينهم إيفانكا ترامب وتيفاني ترامب.

وتعود بداية علاقة ترامب جونيور وأندرسون إلى عام 2024، بعد انفصاله عن خطيبته السابقة كيمبرلي غيلفويل.
 
 


