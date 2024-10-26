 
السبت 2024-10-26 01:48 م
 

ديك يتسبب بشجار بين "جيران" في فرنسا

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 26-10-2024 11:04 ص

الوكيل الإخباري-   رفعت سيدة فرنسية دعوى قضائية ضد جارها بسبب الإزعاج المستمر الذي يسببه ديكه بصياحه المتكرر، مشيرة في الدعوى إلى أن هذا الصياح المتواصل تسبب لها في صعوبة التركيز وحرمانها من النوم، بالإضافة إلى إرهاق السمع.

اضافة اعلان


وبحسب موقع "أوديتي سنترال" للغرائب، قبلت محكمة مقاطعة "إيريز" الفرنسية دعوى رفعتها مُدّعِية لم يتم الإعلان عن هويتها في منطقة بورغوين غاليو، ضد فرانك، مالك الديك "ريكو" من نوع "بانتام".
وحدّدت المحكمة شهر يناير (كانون الثاني) 2025 موعدًا للحكم في القضية.


يصيح 15 مرة خلال ربع ساعة!
وقال فرانك خلال استدعائه من قبل السلطات إن باب قفص الدجاج يعمل وفق نظام آلي مبرمج، إذ يفتح تلقائيًا عند الثامنة والنصف صباحًا خلال الشتاء، وعند التاسعة صباحًا في الصيف.


ولفت إلى أنه وزوجته عندما اقتنيا "ريكو" للمرة الأولى اتخذا كل الاحتياطات لعدم إزعاج الجيران، لذلك فهو عمليًا يصيح حوالى 15 مرة خلال ربع ساعة في الصباح، ثم عدة مرات بسيطة أخرى خلال النهار.
وذكر أنهما انتقلا من صخب المدينة إلى الريف الفرنسي قبل 25 عامًا للاستمتاع بأسلوب الحياة الريفية، لكنهما أصيبا بالصدمة بسبب الدعوة التي رفعتها جارتهما الوافدة إلى المنطقة في 2021.


وأوضح فرانك أنه حاول حل المشكلة مع جارته من خلال مجلس المدينة، لكن دون نتيجة، مشيرًا إلى أن جميع الجيران الآخرين أكدوا عدم انزعاجهم من "ريكو".


مواجهة قضائية ودعم شعبي
ولجأت المدعية إلى استغلال نص قانوني صدر في 29 يناير (كانون الثاني) 2021 يهدف إلى "تعريف وحماية التراث الحسي للريف الفرنسي"، مما تسبب في صراع حول تحديد طبيعة حي "بوسيو" في منطقة بورغوين غاليو.


فمن ناحية، يعتقد صاحبا الديك أنهما يعيشان في "بيئة كانت ولا تزال ريفية"، في حين تدعي الجارة أن المنطقة لم تعد ريفية بالمعنى القديم ودخلت عليها التغيرات المدنية والحداثة، وسيتعين على القاضي حسم الأمر أوائل العام المقبل.


ولحسن حظ "ريكو"، فإنه يحظى بدعم كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أنشأ ناشطون صفحة على فيسبوك لدعمه.

 

24

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم

أخبار الشركات السالم: النتائج المالية القوية للمجموعة تعكس رؤيتها الاستراتيجية الطموحة وقدرتها على إدارة مواردها بكفاءة

جانب من الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل

عربي ودولي مسؤول إيراني يعلق على الهجوم الإسرائيلي الأخير بجملة واحدة

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يشن حملة اعتقالات ضخمة في الضفة

تعبيرية

طب وصحة دراسة تكشف تأثيراً مفاجئاً لتناول الفستق على صحة العين

من مشاركة الهيئة المستقلة في انتخابات جورجيا

أخبار محلية المستقلة للانتخاب تشارك كمراقب دولي على الانتخابات في جورجيا

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني/ جنوب غزة 4 يبدأ توزيع المساعدات في القطاع

الاعتداء على الفلسطينيين أثناء قطف الزيتون

فلسطين الجيش الإسرائيلي يهاجم قاطفي الزيتون الفلسطينيين

تعبيرية

أسواق ومال وزير المالية الروسي: اقتصادنا يظهر معدلات نمو مرتفعة باستمرار



 


الأكثر مشاهدة