ديك يتسبب بشجار بين "جيران" في فرنسا

الوكيل الإخباري- رفعت سيدة فرنسية دعوى قضائية ضد جارها بسبب الإزعاج المستمر الذي يسببه ديكه بصياحه المتكرر، مشيرة في الدعوى إلى أن هذا الصياح المتواصل تسبب لها في صعوبة التركيز وحرمانها من النوم، بالإضافة إلى إرهاق السمع.

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وبحسب موقع "أوديتي سنترال" للغرائب، قبلت محكمة مقاطعة "إيريز" الفرنسية دعوى رفعتها مُدّعِية لم يتم الإعلان عن هويتها في منطقة بورغوين غاليو، ضد فرانك، مالك الديك "ريكو" من نوع "بانتام".

وحدّدت المحكمة شهر يناير (كانون الثاني) 2025 موعدًا للحكم في القضية.



يصيح 15 مرة خلال ربع ساعة!

وقال فرانك خلال استدعائه من قبل السلطات إن باب قفص الدجاج يعمل وفق نظام آلي مبرمج، إذ يفتح تلقائيًا عند الثامنة والنصف صباحًا خلال الشتاء، وعند التاسعة صباحًا في الصيف.



ولفت إلى أنه وزوجته عندما اقتنيا "ريكو" للمرة الأولى اتخذا كل الاحتياطات لعدم إزعاج الجيران، لذلك فهو عمليًا يصيح حوالى 15 مرة خلال ربع ساعة في الصباح، ثم عدة مرات بسيطة أخرى خلال النهار.

وذكر أنهما انتقلا من صخب المدينة إلى الريف الفرنسي قبل 25 عامًا للاستمتاع بأسلوب الحياة الريفية، لكنهما أصيبا بالصدمة بسبب الدعوة التي رفعتها جارتهما الوافدة إلى المنطقة في 2021.



وأوضح فرانك أنه حاول حل المشكلة مع جارته من خلال مجلس المدينة، لكن دون نتيجة، مشيرًا إلى أن جميع الجيران الآخرين أكدوا عدم انزعاجهم من "ريكو".



مواجهة قضائية ودعم شعبي

ولجأت المدعية إلى استغلال نص قانوني صدر في 29 يناير (كانون الثاني) 2021 يهدف إلى "تعريف وحماية التراث الحسي للريف الفرنسي"، مما تسبب في صراع حول تحديد طبيعة حي "بوسيو" في منطقة بورغوين غاليو.



فمن ناحية، يعتقد صاحبا الديك أنهما يعيشان في "بيئة كانت ولا تزال ريفية"، في حين تدعي الجارة أن المنطقة لم تعد ريفية بالمعنى القديم ودخلت عليها التغيرات المدنية والحداثة، وسيتعين على القاضي حسم الأمر أوائل العام المقبل.



ولحسن حظ "ريكو"، فإنه يحظى بدعم كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أنشأ ناشطون صفحة على فيسبوك لدعمه.