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"رأيته بأم عيني"... زينب نصر الله تحسم الجدل حول مصير والدها

حسن نصرالله
حسن نصرالله
الأحد، 02-02-2025 02:58 م
الوكيل الإخباري-   أكدت زينب نصر الله ابنة الأمين العام السابق لـ"حزب الله" حسن نصر الله استشهاده ، مشددة على أن كل الأقاويل التي تدور حول بقائه على قيد الحياة غير صحيحة.اضافة اعلان


وقالت زينب في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا رأيته، لقد رأينا سماحة السيد شهيدا"، في إشارة واضحة إلى أن العائلة والمقربين تأكدوا من وفاته.

وفي حديثها عن موعد التشييع، أوضحت زينب أن المراسم لن تُقام قبل انتهاء مهلة الهدنة في 18 فبراير الجاري، مشيرة إلى أن "حزب الله" يحرص على سلامة بيئة المقاومة، ولن يُخاطر بحياة الناس في ظل الأوضاع الأمنية الحساسة. 

واستذكرت زينب علاقة والدها بوالدته الراحلة، مشيرة إلى أنه كان شديد البر بها رغم الظروف الأمنية المعقدة التي أحاطت به، وكان يحرص على زيارتها في المستشفى حين مرضت، بعد اتخاذ إجراءات أمنية صارمة، كما صلى عليها عند وفاتها.

وأضافت: "كان يحاول إدخال السرور إلى قلبها دائما، حتى من بعيد، وتأثر كثيرا برحيلها".

وفي شهادتها عن اللحظات الأخيرة التي جمعتها بوالدها، تحدثت نصر الله عن التأثر الكبير الذي خيم على العائلة، لاسيما على والدتها التي كانت أكثر الأشخاص قربا منه.

وقالت: "والدتي كانت الأكثر تأثرا برحيله لأنها كانت معه دائما، نحن كنا نرجع إليه ونأخذ رأيه في أمورنا، لكنه لم يفرض رأيه علينا يوما".

جدير بالذكر أنه في 27 سبتمبر الماضي، اغتالت إسرائيل حسن نصر الله مع قياديين آخرين بضربة جوية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية، وتبع ذلك حرب استمرت نحو شهرين بين "حزب الله" وإسرائيل.


روسيا اليوم
 
gnews

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