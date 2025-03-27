رحلة تتوقف فجأة بالسماء في الولايات المتحدة.. لسبب غريب!

الوكيل الإخباري- اضطرت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأميركية للعودة إلى سان فرانسيسكو بعد حوالي ساعتين من إقلاعها من مطار لوس أنجلوس متجهة إلى شنغهاي، وذلك بعد اكتشاف أن أحد الطيارين نسي إحضار جواز سفره.

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وقال متحدث باسم الشركة لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، إن الرحلة كانت تحمل 257 راكبًا بالإضافة إلى 13 من أفراد الطاقم، وقد غادرت المطار حوالي الساعة الثانية ظهر يوم السبت. كانت الطائرة متوجهة إلى شنغهاي، أكبر مدينة في الصين، عبر المحيط الهادئ.



ولكن بعد مرور ساعتين في الجو، اكتشف الطيار أن جواز سفره لم يكن بحوزته، مما استدعى العودة إلى سان فرانسيسكو، بعد أن كانت قد قطعت جزءًا من المسافة.



أثارت الحادثة استغرابًا بين الركاب، الذين اضطروا إلى الانتظار لبعض الوقت قبل استئناف الرحلة. ولم تذكر الشركة تفاصيل إضافية حول التأثيرات التي قد تترتب على تأخير الرحلة أو كيفية معالجتها للوضع بعد ذلك.