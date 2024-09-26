رحيل مؤثر لـ"عروس الجنوب" اللبنانية.. من هي مايا غريب؟

الوكيل الإخباري- تداول عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي صور الشابة مايا غريب، التي استشهدت هي وشقيقتاها ووالداها، في ضربة جوية إسرائيلية أصابت منزلهم في إحدى ضواحي مدينة صور الجنوبية، وفقاً لما قاله رضا غريب، شقيق مايا، وهو الناجي الوحيد من العائلة.

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وكان أحمد غريب والد مايا، وهو مقدم متقاعد في الجيش اللبناني، قد تم استهدافه هو وكل أفراد عائلته المكونة من زوجته "حنان" وبناته الثلاث "رشا ومايا ونور" داخل منزلهم في منطقة الحوش قرب صور جنوب لبنان.



وقال رضا غريب الذي انتقل إلى السنغال العام الماضي للعمل، في تصريحات صحافية: "كانوا قاعدين بالبيت وبعدين استُهدف البيت".



وفي اليوم التالي، دفنت الجثامين في مراسم تشييع تمت بسرعة، وشارك فيها عدد قليل من الأشخاص بسبب خطر الغارات الجوية. ولم يتمكن رضا من السفر جواً حيث تم إلغاء معظم الرحلات الجوية في غمرة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة وإطلاق الصواريخ من حزب الله.



وأطلق نشطاء لقب "عروس الجنوب" على مايا غريب (23 عاماً)، لأن فرحتها لم تكتمل، إذ رحلت المهندسة اللبنانية قبل حفل زفافها الشهر المقبل، وسط حماس وفرحة أقاربها الذين باتوا يجهزون ويرتبون ويحضرون لهذه اللحظة السعيدة، فيما كانت تنتظر العروس استلام فستان زفافها.



وحصلت مايا غريب على الماجستير في الهندسة المعمارية من كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية، في يوليو (تموز) الماضي.



من جانبها، نعت الجامعة اللبنانية الشابتين رشا ومايا، قائلة: "ننعي الطالبة رشا أحمد غريب (سنة رابعة طب أسنان)، والمهندسة المعمارية مايا أحمد غريب (خريجة كلية الفنون)، اللتان استشهدتا جراء العدوان الإسرائيلي على الجنوب بتاريخ 23 سبتمبر (أيلول) 2024".

