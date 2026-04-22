رد فعل "صادم" من طالب سوداني ضُبط متلبسا بحالة غش

الأربعاء، 22-04-2026 01:43 م

الوكيل الإخباري-   أقدم طالب على محاولة قتل معلم ومدير مركز امتحانات الشهادة الثانوية داخل مدرسة في "ريفي كسلا" شرقي السودان، في حادثة صادمة أثارت حالة من الاستنكار في الأوساط التعليمية.
وبحسب موقع الراكوبة، ضبط مدير المركز الطالب متلبسًا بحالة غش، ما دفعه لاتخاذ الإجراءات المتبعة، وسحب ورقة الامتحان منه ثم طرده من القاعة.

وعلى إثر ذلك، توجّه الطالب إلى منزله القريب من المدرسة، قبل أن يعود حاملًا بندقية، رجّح شهود عيان أنها تعود لوالده.


وقال الشهود إن الطالب اقتحم المدرسة بالسلاح دون اعتراض، وحاول الاعتداء على المعلم داخل المركز، إلا أن رجال الأمن في المدرسة تمكنوا من السيطرة عليه ونزع السلاح من يديه.


وأعربت لجنة المعلمين السودانيين، في بيان، عن بالغ صدمتها وإدانتها للحادثة، مشيرة إلى أن الطالب أقدم على فعلته بعد ضبطه متلبسًا بالغش.


وأضافت أن الواقعة، بما تحمله من عنف واستهانة بحياة المعلم وهيبة المؤسسة التعليمية، تُعد جرس إنذار يكشف حجم التحديات التي تواجه البيئة التعليمية، مؤكدة أن ما جرى لا يمكن اعتباره حادثًا فرديًا معزولًا.

 
 


