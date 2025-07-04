رسالة من 3 أحرف تهبط بطائرة أمريكية اضطراريا!

الوكيل الإخباري- تسببت راكبة فضولية على متن طائرة أمريكية في تحويل مسار الرحلة بعد أن أبلغت عن تهديد بوجود قنبلة، استنادا لرسالة نصية فُسّرت بشكل خاطئ كانت قد تجسست عليها في هاتف راكب آخر.

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