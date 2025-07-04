الجمعة 2025-07-04 04:24 ص
 

رسالة من 3 أحرف تهبط بطائرة أمريكية اضطراريا!

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 04-07-2025 03:14 ص

الوكيل الإخباري-   تسببت راكبة فضولية على متن طائرة أمريكية في تحويل مسار الرحلة بعد أن أبلغت عن تهديد بوجود قنبلة، استنادا لرسالة نصية فُسّرت بشكل خاطئ كانت قد تجسست عليها في هاتف راكب آخر.

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واضطرت الرحلة التابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز" كانت متجهة من سان خوان في بورتو ريكو إلى دالاس، إلى الهبوط في منطقة إيسلا فيردي بعد نحو نصف ساعة فقط من الإقلاع صباح الخميس)، وذلك عندما أبلغت راكبة طاقم الطائرة برسالة وصفتها بأنها مشبوهة، وفق ما أفادت صحيفة "USA Today".

والرسالة التي أثارت الذعر كانت تحتوي ببساطة على عبارة "RIP" (اختصارا لـ "Rest in Peace" أي "ارقد بسلام")، والتي فسّرتها الراكبة على أنها تهديد يستهدف الرحلة بأكملها.

وقد أخبرت الراكبة المضيفة وهذه بدورها أخطرت قمرة القيادة، مما أدى إلى تفعيل بروتوكولات السلامة الطارئة، بحسب ما أفادت به صحيفة "بريميرا هورا" المحلية نقلا عن السلطات.

وفي وقت لاحق، استجوبت السلطات في بورتو ريكو الراكبة التي تلقت الرسالة النصية، والتي أوضحت أن أحد أقاربها توفي في اليوم السابق، وأنها كانت في طريقها إلى دالاس لحضور مراسم الجنازة.

 
 
gnews

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