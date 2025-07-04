رسالة من 3 أحرف تهبط بطائرة أمريكية اضطراريا!

والرسالة التي أثارت الذعر كانت تحتوي ببساطة على عبارة "RIP" (اختصارا لـ "Rest in Peace" أي "ارقد بسلام")، والتي فسّرتها الراكبة على أنها تهديد يستهدف الرحلة بأكملها.
وقد أخبرت الراكبة المضيفة وهذه بدورها أخطرت قمرة القيادة، مما أدى إلى تفعيل بروتوكولات السلامة الطارئة، بحسب ما أفادت به صحيفة "بريميرا هورا" المحلية نقلا عن السلطات.
وفي وقت لاحق، استجوبت السلطات في بورتو ريكو الراكبة التي تلقت الرسالة النصية، والتي أوضحت أن أحد أقاربها توفي في اليوم السابق، وأنها كانت في طريقها إلى دالاس لحضور مراسم الجنازة.
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