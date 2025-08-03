روتين صباحي بسيط لحياة أكثر توازنًا... حتى في حر الصيف!

الوكيل الإخباري- يعاني كثيرون من صعوبة الاستيقاظ خاصة في الصيف، لكن روتينًا صباحيًا بسيطًا ومدروسًا يمكن أن يحوّل بداية اليوم إلى فرصة للشحن النفسي والجسدي، ويقلل من التوتر والقلق.

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وفقًا لما نشره موقع Pristyn Care، إليك أهم الطقوس الصباحية التي تُحدث فرقًا:

الاستيقاظ المبكر: ابدأ بـ10–15 دقيقة أبكر من المعتاد، لتهيئة ذهنية إيجابية بعيدًا عن العجلة.

شرب الماء: كوبان من الماء فور الاستيقاظ ينشطان الدورة الدموية ويساعدان في طرد السموم.

تمارين الإطالة والتنفس: خصص 10 دقائق للإطالة والتنفس العميق لتحسين تدفق الدم وصفاء الذهن.

التعرض لأشعة الشمس: دقائق من ضوء الشمس تعزز المناعة وتحسّن المزاج بفضل فيتامين "د".

التأمل والامتنان: مارس التأمل واكتب ما تشعر بالامتنان له، لبدء يومك بروح إيجابية.

الابتعاد عن الهاتف: تجنب تصفّح وسائل التواصل في الساعة الأولى من اليوم لتعزيز التركيز.

فطور صحي: اختر وجبة متوازنة تمنحك طاقة مستقرة، مثل البيض، الفاكهة، والمكسرات.