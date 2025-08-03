روتين صباحي بسيط لحياة أكثر توازنًا... حتى في حر الصيف!

وفقًا لما نشره موقع Pristyn Care، إليك أهم الطقوس الصباحية التي تُحدث فرقًا:
الاستيقاظ المبكر: ابدأ بـ10–15 دقيقة أبكر من المعتاد، لتهيئة ذهنية إيجابية بعيدًا عن العجلة.
شرب الماء: كوبان من الماء فور الاستيقاظ ينشطان الدورة الدموية ويساعدان في طرد السموم.
تمارين الإطالة والتنفس: خصص 10 دقائق للإطالة والتنفس العميق لتحسين تدفق الدم وصفاء الذهن.
التعرض لأشعة الشمس: دقائق من ضوء الشمس تعزز المناعة وتحسّن المزاج بفضل فيتامين "د".
التأمل والامتنان: مارس التأمل واكتب ما تشعر بالامتنان له، لبدء يومك بروح إيجابية.
الابتعاد عن الهاتف: تجنب تصفّح وسائل التواصل في الساعة الأولى من اليوم لتعزيز التركيز.
فطور صحي: اختر وجبة متوازنة تمنحك طاقة مستقرة، مثل البيض، الفاكهة، والمكسرات.
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