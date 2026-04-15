روسيا.. إنعاش رجل بعد 5 ساعات من الموت السريري بسبب البرد القارس

تعبيرية
 
الأربعاء، 15-04-2026 01:01 م

الوكيل الإخباري-   أنعش أطباء في مدينة ميرني، الواقعة في أقصى شمال شرق روسيا، رجلا بعد خمس ساعات ونصف من الموت السريري، وفقا لمستشفى ميرني المركزي. وكان الرجل قد قضى معظم هذه الفترة في البرد القارس.

اضافة اعلان

 

يُذكر أن شهر مارس في جمهورية ياقوتيا، الواقعة في أقصى شمال شرق روسيا، يُعد شهرا شتويا قاسيا، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى مستويات شديدة البرودة.

وكان الرجل عائدا في وقت متأخر بعد سهرة مسائية، حين شعر بالتعب فجلس على مقعد وغلبه النعاس. وقد استدعى المارة سيارة الإسعاف، وعند وصول الفريق الطبي تم تأكيد دخوله في حالة موت سريري.

وفي غرفة الإنعاش، كان طبيب التخدير والإنعاش دميتري بوسيكوف بانتظار المصاب الذي تعرض لتأثير البرد والكحول. ويعمل بوسيكوف في وزارة الصحة بالجمهورية، حيث طبّق تقنية "إذابة التجمد" في حالات الوفاة السريرية الناتجة عن انخفاض حرارة الجسم.

وتعتمد هذه التقنية على إذابة الجسم تدريجيا وببطء شديد، لتفادي تلف الشعيرات الدموية عند عودة تدفق الدم. وعلى مدى أربع ساعات، جرى رفع درجة حرارة المريض من 24 إلى 34 درجة مئوية.

 
 


