روسي يغير اسمه كل عام للتهرب من دفع نفقة طفله

الوكيل الإخباري-   شهدت إحدى المناطق الروسية واقعة لافتة، إذ حاول رجل التهرب من دفع نفقة طفله عبر تغيير اسمه بالكامل كل عام، ثم العودة لاسمه الأصلي وتكرار العملية أملاً في الإفلات من المتابعة القانونية. إلا أن محاولته باءت بالفشل، لأن مكاتب التسجيل تُبلّغ تلقائياً عن أي تغيير في الأسماء لخدمة التنفيذ المختصة بتحصيل النفقة.

وأوضح مسؤول في الخدمة أن هذه ليست الحالة الوحيدة، فهناك محاولات أغرب؛ من بينها أشخاص ادّعوا الوفاة أو حاولوا تزوير اختبارات الحمض النووي للتهرب من التزاماتهم. كما سجّلت السلطات حالة لرجل ادعى الإصابة برهاب الأماكن المفتوحة لمنع دخول رجال التنفيذ إلى منزله، رغم امتلاكه عدة عقارات مهددة بالحجز.


وتؤكد السلطات أن مثل هذه الحيل تكشف عن إصرار بعض الأفراد على التهرب من مسؤولياتهم، وتشدد على أهمية ربط قواعد البيانات الحكومية لمنع استغلال الثغرات القانونية، مؤكدة أن القانون صارم وأن أي تلاعب بالسجلات لن يمنع تحصيل حقوق الأطفال.

 

