روسي يغير اسمه كل عام للتهرب من دفع نفقة طفله

وأوضح مسؤول في الخدمة أن هذه ليست الحالة الوحيدة، فهناك محاولات أغرب؛ من بينها أشخاص ادّعوا الوفاة أو حاولوا تزوير اختبارات الحمض النووي للتهرب من التزاماتهم. كما سجّلت السلطات حالة لرجل ادعى الإصابة برهاب الأماكن المفتوحة لمنع دخول رجال التنفيذ إلى منزله، رغم امتلاكه عدة عقارات مهددة بالحجز.
وتؤكد السلطات أن مثل هذه الحيل تكشف عن إصرار بعض الأفراد على التهرب من مسؤولياتهم، وتشدد على أهمية ربط قواعد البيانات الحكومية لمنع استغلال الثغرات القانونية، مؤكدة أن القانون صارم وأن أي تلاعب بالسجلات لن يمنع تحصيل حقوق الأطفال.
-
أخبار متعلقة
-
تسرب مياه الأمطار وحبات البرد داخل طائرة أسترالية ( فيديو )
-
دار الإفتاء المصرية: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا
-
أتمّ حفظ القرآن.. عائلة تركية تحتفل بابنها بطريقة مؤثرة (فيديو)
-
فيديو يثير الجدل.. محاولة سرقة تنتهي بسقوط مروع للص في مصر
-
مصر.. شاب يصفع مسناً وينهي حياته أمام ابنته لسبب صادم
-
شاهد زبد البحر يغطي بلدة أيرلندية بأكملها ويذهل السكان
-
وفاة طالبة بسبب العقاب المدرسي تثير الغضب في الهند
-
غزال يشعل فوضى داخل مدرسة في أوهايو (فيديو)