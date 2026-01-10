السبت 2026-01-10 10:11 ص

رونالدو يعرض قصر الأحلام للبيع فجأة.. ما السبب؟

كريستيانو رونالدو
 
السبت، 10-01-2026

الوكيل الإخباري-   كشفت تقارير إعلامية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، يفكر في التخلي عن فيلته الفاخرة في البرتغال، رغم إنفاقه نحو 30 مليون جنيه إسترليني عليها، والتي كان يخطط للاستقرار فيها بعد اعتزاله كرة القدم.

ويقع العقار في منطقة كوينتا دا مارينها بمدينة كاسكايس، ويتكوّن من 8 غرف نوم، ويضم مسبحًا لا متناهيًا، وقاعة سينما خاصة، وموقف سيارات تحت الأرض. ورغم اكتمال أعمال الترميم، أفادت تقارير بأن رونالدو يشعر بالقلق من انعدام الخصوصية داخل المنتجع الساحلي.


ووفقًا لبرنامج V+ Fama البرتغالي، فإن رفض طلبه شراء أراضٍ مجاورة لتعزيز الأمن دفعه إلى التفكير في بيع الفيلا، رغم احتمال استخدامها لإقامة حفل زفافه على جورجينا رودريغيز قبل التخلي عنها.


وأشار البرنامج إلى أن الفيلا قد تشهد حفل زفاف واستقبال وربما وداعًا في آن واحد، بدلًا من الخطة السابقة بإقامة الزفاف بعد مونديال 2026 في فونشال.

 

