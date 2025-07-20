زائر يأكل عملا فنيا بقيمة 6.2 مليون دولار في فرنسا

الوكيل الإخباري- في حادثة طريفة وغريبة، أقدم زائر لمتحف "بومبيدو-ميتز" في فرنسا على التهام موزة كانت جزءًا من العمل الفني الشهير "الكوميديان" للفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان، والذي تبلغ قيمته 6.2 مليون دولار.

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العمل الفني المثير للجدل يتكوّن من موزة مثبتة بشريط لاصق على الحائط، وكان قد بيع في السابق كرمز ساخر للمضاربة في سوق الفن المعاصر. وقد تدخل الأمن بسرعة، فيما أعاد المتحف تركيب العمل وفق تعليمات الفنان، التي تشمل استبدال الموزة بانتظام.



ومازح كاتيلان الحادث قائلاً إن الزائر "أخطأ التقدير" وأكل الموزة فقط، وكان عليه أكل القشرة والشريط اللاصق أيضًا.



ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها "أكل" العمل الفني، إذ سبق أن فعلها الفنان ديفيد داتونا عام 2019 قائلاً: "كنت جائعًا"، وكذلك جاستن سون رجل الأعمال الصيني، الذي أكله لاحقًا أمام الكاميرات.



الحادث يضيف فصلًا جديدًا إلى تاريخ أحد أكثر الأعمال الفنية إثارة للجدل في القرن الحادي والعشرين، ويعيد النقاش حول ما يُعد فنًا، وما يُعد مزحة باهظة الثمن.