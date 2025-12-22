زفاف عراقي– تركي يثير الجدل في تركيا بسبب الذهب والأموال (فيديو)

الوكيل الإخباري- أثار حفل زفاف عراقي–تركي أُقيم في ولاية شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، بعد انتشار مقاطع تُظهر العروس وهي تجلس خلال الحفل بسبب ثِقل كميات الذهب التي ارتدتها، إلى جانب مشاهد لنثر مبالغ مالية كبيرة فوق العروسين.

وبحسب وسائل إعلام تركية، العريس هو كهرمان ذو الفقار إيزول (26 عاماً)، محامٍ وينتمي إلى قبيلة «إيزول»، فيما العروس نازدار بارزاني (25 عاماً)، محامية وتنتمي إلى عائلة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي مسعود بارزاني.



وشهد الحفل نثر أموال بكميات ضخمة جُمعت في صناديق، إضافة إلى تقديم كيلوغرامات من الذهب للعروس، ما أثار جدلاً بين من اعتبر الزفاف استعراضاً مبالغاً فيه للثراء، ومن رأى فيه تقليداً عشائرياً.



وحمل الزفاف طابعاً عشائرياً وسياسياً، بحضور شخصيات محلية ووجهاء، فيما قال العريس إن الزواج يرمز إلى تعزيز العلاقات الاجتماعية بين تركيا والعراق.









