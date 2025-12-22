زفاف عراقي– تركي يثير الجدل في تركيا بسبب الذهب والأموال (فيديو)

وبحسب وسائل إعلام تركية، العريس هو كهرمان ذو الفقار إيزول (26 عاماً)، محامٍ وينتمي إلى قبيلة «إيزول»، فيما العروس نازدار بارزاني (25 عاماً)، محامية وتنتمي إلى عائلة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي مسعود بارزاني.
وشهد الحفل نثر أموال بكميات ضخمة جُمعت في صناديق، إضافة إلى تقديم كيلوغرامات من الذهب للعروس، ما أثار جدلاً بين من اعتبر الزفاف استعراضاً مبالغاً فيه للثراء، ومن رأى فيه تقليداً عشائرياً.
وحمل الزفاف طابعاً عشائرياً وسياسياً، بحضور شخصيات محلية ووجهاء، فيما قال العريس إن الزواج يرمز إلى تعزيز العلاقات الاجتماعية بين تركيا والعراق.
🚨 Görkemli düğün dikkat çekti pic.twitter.com/natEqcKRSJ
-
أخبار متعلقة
-
تعمل وهي مطفأة.. أجهزة منزلية ترفع فاتورة الكهرباء دون أن نشعر
-
وداعاً 2025.. الصين تستقبل العام الجديد بأضخم عمل فني ثلجي - صور
-
بعد 443 يوماً.. القطة "المعجزة" تعود لعائلتها عقب فقدانها في إعصار هيلين - صور
-
رعب في متنزه ترفيهي بتكساس بعد توقف أفعوانية في الجو (فيديو)
-
مصر.. شقيق رجل أعمال مشهور يحرق نفسه أمام مطعمه الجديد
-
إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته الـ 700 مليار دولار
-
مدينة يتجمد فيها كل شيء.. كيف ينجو البشر في أبرد بقعة مأهولة بالعالم؟
-
بدائل الميكروويف.. طرق بسيطة لتسخين الطعام بدون جهاز كهربائي