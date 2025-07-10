الخميس 2025-07-10 01:14 م
 

زوجة ماكرون تحرجه من جديد أمام الكاميرات (فيديو)

بلا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته
 
الخميس، 10-07-2025 11:21 ص

الوكيل الإخباري-   وفي مقطع الفيديو المتداول يظهر تقدم بريجيت على زوجها الذي كان يسير إلى جانب الملك البريطاني تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا وعند مد الرئيس الفرنسي يده ليمسك يدها ظهر وكأنها تبعد يدها وتواصل سيرها بمفردها.

وكان هذا مقطع الفيديو الثاني لبريجيت مع زوجها، إذ سبق وأن تداول نشطاء مقطع فيديو مشابه للحظة نزولها من الطائرة ومد ماكرون يده ليساعدها بالنزول من على سلم الطائرة إلا أنها أكملت نزولها بمفردها.

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وأعادت هذه المشاهد مجددا للأذهان لقطة سابقة رصدتها عدسات الكاميرات لبريجيت ودفعها لزوجها على باب الطائرة في مارس الماضي، إذ أظهر المقطع القصير الذي تم تداوله بصورة واسعة حينها، باب الطائرة وهو يفتح، ويظهر ماكرون عند المدخل. بعد ثوان تمتد يدا بريجيت ماكرون من الجانب وتدفعان وجه الرئيس، فيما يبدو وكأنها دفعة مفاجئة.

 

 

روسيا اليوم 

 
 
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