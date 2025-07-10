زوجة ماكرون تحرجه من جديد أمام الكاميرات (فيديو)

وكان هذا مقطع الفيديو الثاني لبريجيت مع زوجها، إذ سبق وأن تداول نشطاء مقطع فيديو مشابه للحظة نزولها من الطائرة ومد ماكرون يده ليساعدها بالنزول من على سلم الطائرة إلا أنها أكملت نزولها بمفردها.
وأعادت هذه المشاهد مجددا للأذهان لقطة سابقة رصدتها عدسات الكاميرات لبريجيت ودفعها لزوجها على باب الطائرة في مارس الماضي، إذ أظهر المقطع القصير الذي تم تداوله بصورة واسعة حينها، باب الطائرة وهو يفتح، ويظهر ماكرون عند المدخل. بعد ثوان تمتد يدا بريجيت ماكرون من الجانب وتدفعان وجه الرئيس، فيما يبدو وكأنها دفعة مفاجئة.
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