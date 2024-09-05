" سبايدرمان" يجوب بشوارع تركيا .. ما قصته؟

الوكيل الإخباري- بدأ الشاب التركي "أياز صالح كوتش" يجوب عدة محافظات تركية بلباس الشخصية الكرتونية "سبايدرمان" أو "الرجل العنكبوت"، بعد الزلزال الذي ضرب عدة مدن في تركيا عام 2023. بات كوتش أحد المشاهير في تركيا بسبب ملابسه، مكتسباً عدة متابعين بسبب زي الرحالة الذي يرتديه.

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وقال الشاب التركي لوسائل إعلام : "إن مغامرته بدأت في فبراير (شباط) الماضي، عندما اشترى زي "سبايدرمان"، وتوجه إلى المدن التي ضربها الزلزال المدمر حينها، ليقدم عروضاً ترفيهية للأطفال الذين تشردوا من منازلهم المدمرة".



وبملابسه التي يصفها البعض بأنها غريبة، "جاب كوتش نصف ولايات البلاد الـ81، عبر الحافلات العامة، ويعتزم إكمالها حتى النهاية".



وبات لدى "سبايدرمان التركي" آلاف المتابعين لحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، التي ينشر فيها صوراً ومقاطع فيديو لرحلاته المستمرة.



وبعد تلك التجربة، قرر سبايدرمان التركي مواصلة دوره من خلال زيارة ولايات تركيا كلها، ونشر التوعية في طريقه، حيث يستغل زيه الغريب وشهرته ليرفع لافتات إيجابية تدعو للحفاظ على البيئة والنظافة، وتجنب السرعة عند قيادة السيارات، وحث الأطفال على اللعب.



