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"سبايدرمان" يظهر في شوارع الهند لإنقاذ السكان - فيديو

wqed
تعبيرية
 
الأربعاء، 08-07-2026 11:32 ص

الوكيل الإخباري-   تحوّل رجل هندي يُدعى شاداب إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة بهيواندي بولاية ماهاراشترا، بعدما ارتدى زي شخصية "سبايدرمان" لمساعدة السكان خلال أزمة غرق الشوارع بمياه الأمطار.

وجاءت مبادرته بعد هطول أمطار موسمية غزيرة تسببت في تجمع المياه وتعطّل حركة المرور، حيث ظهر في مقطع متداول وهو ينظم حركة المركبات، ويساعد المارة على العبور، ويحاول إزالة المياه الراكدة من بعض المناطق المتضررة.

ولاقت الخطوة تفاعلًا واسعًا، حيث أشاد مستخدمون بروحه التطوعية، موضحًا شاداب أن ارتداء زي "سبايدرمان" كان بهدف نشر الإيجابية وتجسيد فكرة مساعدة الآخرين، مؤكدًا أن القوة الحقيقية تكمن في خدمة الناس.

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