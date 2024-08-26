سحَبه قطار مسرع.. شاهد ما فعلته شرطية هندية لإنقاذ هذا الشاب

وحسب صحيفة "بيون تايمز ميرور" ، فقد وقع الحادث في محطة سكة حديد جونديا، بولاية ماهاراشترا غربي الهند، عندما قفز الشاب من قطار وهو يتحرك.
ويُظهر الفيديو المروع كيف سحب القطار السريع الشاب، ودار بجسده، حتى بدأ يسقط بين القطار والرصيف.
وهنا أسرعت شرطية فجذبت الشاب من ذراعه، ولحق بها شرطيان آخران فأتما مهمة الإنقاذ وسحبا الشاب بعيدًا عن القطار المتحرك.
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