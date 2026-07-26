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سحب آلاف صنادل الأطفال بعد اكتشاف خطر قد يهدد حياتهم

سي
صنادل "كات آند جاك"
 
الأحد، 26-07-2026 11:55 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة تارغيت الأمريكية سحب نحو 211 ألف زوج من صنادل الأطفال من علامتها التجارية "كات آند جاك"، بسبب خلل في التصميم قد يشكل خطرًا على الأطفال.اضافة اعلان


وأوضحت الجهات التنظيمية أن اللآلئ البلاستيكية المزينة للصنادل قد تنفصل بسهولة، ما يجعلها قابلة للابتلاع وقد تسبب الاختناق.

ورغم تلقي الشركة 23 بلاغًا عن سقوط الزينة، لم تُسجل أي إصابات حتى الآن. ودعت "تارغيت" العملاء إلى التوقف عن استخدام المنتج وإعادته إلى المتاجر لاسترداد قيمته بالكامل.
 
 


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