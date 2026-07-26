سحب آلاف صنادل الأطفال بعد اكتشاف خطر قد يهدد حياتهم

وأوضحت الجهات التنظيمية أن اللآلئ البلاستيكية المزينة للصنادل قد تنفصل بسهولة، ما يجعلها قابلة للابتلاع وقد تسبب الاختناق.
ورغم تلقي الشركة 23 بلاغًا عن سقوط الزينة، لم تُسجل أي إصابات حتى الآن. ودعت "تارغيت" العملاء إلى التوقف عن استخدام المنتج وإعادته إلى المتاجر لاسترداد قيمته بالكامل.
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