سرقة تمثال ميلانيا ترامب من مسقط رأسها في سلوفينيا

التمثال، الذي صُنع بالحجم الطبيعي، حلّ محل تمثال خشبي سابق أُحرق في العام نفسه. ووفقاً لتقارير إعلامية ، تم قطع التمثال البرونزي عند الكاحلين قبل سرقته.
المتحدثة باسم الشرطة، ألنكا درينيك رانجوس، أكدت أن السلطات أُبلغت بالحادثة يوم الثلاثاء، وتعمل حالياً على تعقب الجناة.
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