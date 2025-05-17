سرقة تمثال ميلانيا ترامب من مسقط رأسها في سلوفينيا

الوكيل الإخباري- تجري الشرطة في سلوفينيا تحقيقاً في سرقة تمثال برونزي للسيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب، تم نصبه عام 2020 في مدينة سيفنيكا، مسقط رأسها وسط البلاد.

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التمثال، الذي صُنع بالحجم الطبيعي، حلّ محل تمثال خشبي سابق أُحرق في العام نفسه. ووفقاً لتقارير إعلامية ، تم قطع التمثال البرونزي عند الكاحلين قبل سرقته.



المتحدثة باسم الشرطة، ألنكا درينيك رانجوس، أكدت أن السلطات أُبلغت بالحادثة يوم الثلاثاء، وتعمل حالياً على تعقب الجناة.