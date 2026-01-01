"سر بسيط" قد يضاعف فرص الالتزام بقرارات العام الجديد

الوكيل الإخباري- تشير الدراسات إلى أن واحدًا فقط من كل أربعة أشخاص ينجح في الالتزام بقرارات العام الجديد، بينما يتخلى معظمهم عنها قبل نهاية فبراير. إلا أن باحثين في علم النفس يؤكدون أن عاملاً بسيطًا قد يزيد فرص النجاح، وهو مشاركة الأهداف مع الآخرين.

ووفق دراسة لعلماء من جامعة تورنتو شملت أكثر من ألف مشارك، فإن إعلان القرارات للأصدقاء أو العائلة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعزز الدعم الاجتماعي ويقلل احتمالات التراجع. وأظهرت النتائج أن من يشاركون أهدافهم يحصلون على تشجيع أكبر ويحققون تقدماً أفضل مقارنة بمن يحتفظون بها سرًا.



وخلص الباحثون إلى أن التحدث عن الأهداف، ولو مع شخص مقرّب واحد، قد يكون خطوة فعّالة لتحويل قرارات العام الجديد من نوايا عابرة إلى إنجازات ملموسة.