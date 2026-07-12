الأحد 2026-07-12 02:08 م

سوريا.. حادث مأساوي في نهر الفرات يودي بحياة طفلين - فيديو

سي
حادث العبارة
 
الأحد، 12-07-2026 12:33 م

الوكيل الإخباري-   توفي طفلان على الأقل، وأصيب آخرون، إثر اصطدام عبارة تقل أكثر من 35 شخصاً بجسر في مدينة دير الزور شرقي سوريا أثناء عبورها نهر الفرات.

وأعلن الدفاع المدني السوري إنقاذ أكثر من 15 شخصاً كانوا على متن العبارة، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن المفقودين بالتعاون مع الجهات المعنية والأهالي.

ويأتي الحادث بعد فترة من أعمال صيانة للجسر الترابي في المنطقة، الذي تعرض لأضرار بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.

اضافة اعلان

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية

أخبار محلية أمين عام جامعة الدول العربية يؤكد التضامن المطلق مع الأردن

علم إيران

عربي ودولي مقتل عسكري إيراني في الضربات الأميركية

سشي

المرأة والجمال فوائد زيت بذور العنب للشعر.. ترطيب ولمعان وتقليل التقصف - فيديو

fdg

المرأة والجمال لماذا تدخل زبدة الكاكاو في أشهر مستحضرات العناية بالبشرة؟

سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد

أخبار محلية ولي العهد يعزي بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

شصيث

تكنولوجيا صورك على إنستغرام قد تُستخدم لتدريب الذكاء الاصطناعي

المياه والري

أخبار محلية المياه: بناء 6 آلاف مؤشر أداء لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية ومؤشرات المخاطر

ثق

تكنولوجيا كروم على أندرويد يحصل أخيرًا على ميزة طال انتظارها



 
 






الأكثر مشاهدة

 