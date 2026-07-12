سوريا.. حادث مأساوي في نهر الفرات يودي بحياة طفلين - فيديو

الوكيل الإخباري- توفي طفلان على الأقل، وأصيب آخرون، إثر اصطدام عبارة تقل أكثر من 35 شخصاً بجسر في مدينة دير الزور شرقي سوريا أثناء عبورها نهر الفرات.



وأعلن الدفاع المدني السوري إنقاذ أكثر من 15 شخصاً كانوا على متن العبارة، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن المفقودين بالتعاون مع الجهات المعنية والأهالي.



ويأتي الحادث بعد فترة من أعمال صيانة للجسر الترابي في المنطقة، الذي تعرض لأضرار بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.

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