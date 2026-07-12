سوريا.. حادث مأساوي في نهر الفرات يودي بحياة طفلين - فيديو

وأعلن الدفاع المدني السوري إنقاذ أكثر من 15 شخصاً كانوا على متن العبارة، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن المفقودين بالتعاون مع الجهات المعنية والأهالي.
ويأتي الحادث بعد فترة من أعمال صيانة للجسر الترابي في المنطقة، الذي تعرض لأضرار بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.
#سوريا.. مصرع طفلين وفقدان العشرات باصطدام عبارة بجسر في نهر الفرات #إرم_نيوز pic.twitter.com/XS99PTe1N6— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) July 12, 2026
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