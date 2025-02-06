سيارة تقتحم مطعما في مصر وتسبب إصابة اثنين من الزبائن

وفي التفاصيل، فقد اختلت عجلة القيادة في يد سائق السيارة، ما أدى إلى الانحراف بسرعة نحو المطعم في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ما تسبب في تحطيم الواجهة الزجاجية للمحل وإصابة اثنين من الزبائن الذين كانوا متواجدين في المكان لحظة الحادث.
وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تحاول السلطات المختصة تحديد أسباب الحادث بدقة.
-
أخبار متعلقة
-
أطول عقوبة سجن في قضية إساءة معاملة الحيوانات في أمريكا
-
العالم يشهد يناير 'الأعلى حرارة' على الإطلاق
-
كيفية التعامل مع برودة اليدين والقدمين في الطقس البارد
-
نصائح للتدفئة في الطقس البارد: حافظ على دفئك بسهولة
-
إجراءات هامة للحفاظ على سلامتك في الأجواء الماطرة
-
انكسر قلبه.. وفاة مصري بعد دقائق من وفاة والده - صورة
-
شاهد جزيرة يابانية تغرق تحت كميات ضخمة من الثلوج!
-
طرق فعالة للتعرف على المكالمات الاحتيالية وحمايتك منها!