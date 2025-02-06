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سيارة تقتحم مطعما في مصر وتسبب إصابة اثنين من الزبائن

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سيارة تقتحم مطعما في بورسعيد
الخميس، 06-02-2025 12:24 م

الوكيل الإخباري-  فوجئ أحد محلات المأكولات السريعة في محافظة بورسعيد، وبالتحديد في نطاق شارع 23 ديسمبر، باقتحام سيارة ملاكي للمحل وتحطيم واجهته الزجاجية، ما أسفر عن إصابة اثنين من الزبائن.

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وفي التفاصيل، فقد اختلت عجلة القيادة في يد سائق السيارة، ما أدى إلى الانحراف بسرعة نحو المطعم في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ما تسبب في تحطيم الواجهة الزجاجية للمحل وإصابة اثنين من الزبائن الذين كانوا متواجدين في المكان لحظة الحادث.


وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تحاول السلطات المختصة تحديد أسباب الحادث بدقة.

 

 

لبنان 24 

 
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