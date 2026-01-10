شاب أمريكي يخفي في منزله 100 جمجمة وعظام بشرية

الوكيل الإخباري- عثرت السلطات الأمريكية على أكثر من 100 جمجمة بشرية وبقايا عظام وجثث متحللة داخل منزل شاب في ولاية بنسلفانيا، بعد ضبطه أثناء مغادرته مقبرة ماونت مورياه التاريخية التي تعرضت لعمليات تدنيس متكررة.

وألقت الشرطة القبض على جوناثان جيرلاش (34 عاماً) عقب بلاغات من منظمة تُعنى بحماية المقبرة، لتكشف التحقيقات عن مشهد صادم في قبو منزله، حيث عُثر على جماجم وعظام طويلة وأقدام متحجرة، إضافة إلى بقايا أخرى مخزنة في ممتلكاته.



ووجهت النيابة إلى جيرلاش مئات التهم، من بينها سرقة بقايا بشرية، وإساءة التعامل مع الجثث، وتدنيس قبور، وتخريب ممتلكات عامة. وأقرّ المتهم بسرقة نحو 30 مجموعة من البقايا من المقبرة.



وأكد مكتب الادعاء أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد هوية الضحايا ومصدر البقايا، مشيراً إلى أن بعضها يعود لمئات السنين، فيما شملت جثث أطفال حديثي الولادة. ويُحتجز جيرلاش حالياً بكفالة نقدية قدرها مليون دولار.