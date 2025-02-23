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شاحن هاتف يودي بحياة خمسة أطفال في المغرب (فيديو + صور)

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 23-02-2025 09:28 ص
الوكيل الإخباري-   اهتزّ حي المسيرة 2 بمدينة تمارة، قرب العاصمة المغربية الرباط، مساء السبت، على وقع حريق مروّع اندلع داخل أحد المنازل، نتيجة انفجار شاحن هاتف، ما أسفر عن وفاة خمسة أطفال، وفق ما أفادت به وسائل إعلام .اضافة اعلان


وأثار الحادث حالة استنفار بين مختلف الجهات الأمنية والسلطات ، فيما تدخلت عناصر الوقاية المدنية للسيطرة على الحريق.

كما تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد الأسباب الدقيقة وراء هذه الفاجعة.

ووفق مصادر ، فإن أعمار الأطفال الضحايا تقل عن 12 عامًا، وكانوا بمفردهم في المنزل وقت اندلاع الحريق.

ورغم محاولات الجيران التدخل لإنقاذهم، إلا أن ألسنة اللهب الكثيفة حالت دون ذلك.

ولم تذكر وسائل الإعلام ما إذا كان الأطفال الضحايا من أسرة واحدة أو أكثر.

وتم نقل جثث الضحايا إلى المشرحة لإجراء الفحوص الطبية اللازمة.

وقد أثارت هذه الفاجعة حزنًا واسعًا بين سكان الحي، الذين عبروا عن صدمتهم من هول الخسارة، مطالبين بتعزيز حملات التوعية حول مخاطر الاستخدام غير الآمن للأجهزة الكهربائية، خاصة داخل المنازل.





روسيا اليوم
 
gnews

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