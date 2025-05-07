شاهدوا لحظة بدء ثوران بركان في إندونيسيا

وعلى الرغم من شدته القوية التي بدت وكأنها تشبه انفجارًا صاروخيًا، استمر المصورون في متابعة ثورة البركان من أقرب نقطة له.
🌋لحظة بدء ثوران بركان "دوكونو" في أندونيسيا — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 7, 2025
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب، يكشف لحظة ثوران أحد البراكين في أندونيسيا، وبالرغم من شدته القوية التي بدأت وكأنها إنفجار صاروخي قوي لكن المصورين كانوا يتابعون ثورة اليركان في أقرب نقطه له pic.twitter.com/9YLiVscPZ6
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