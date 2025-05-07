شاهدوا لحظة بدء ثوران بركان في إندونيسيا

الوكيل الإخباري- تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعبًا، يُظهر لحظة ثوران أحد البراكين في إندونيسيا.

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وعلى الرغم من شدته القوية التي بدت وكأنها تشبه انفجارًا صاروخيًا، استمر المصورون في متابعة ثورة البركان من أقرب نقطة له.