السبت 2025-12-20 11:24 ص

شاهد اغتيال مسؤول أمني أمام منزله بالعراق

السبت، 20-12-2025 08:51 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت محافظة كركوك، يوم الجمعة، حادث اغتيال مروّع لعقيد بوزارة الداخلية العراقية، زيد عادل صبيح، أمام منزله في منطقة "عرفة". وأظهر مقطع فيديو اللحظة التي كان فيها العقيد يرش الماء أمام منزله قبل أن تفتح عليه النار من سيارة بيضاء، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وعُثرت القوات على السيارة المستخدمة في الجريمة وعلى سائقها مقتولاً في ظروف غامضة. وأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أن الوزارة ستلاحق الجناة، موجهاً بتشكيل لجنة تحقيق عليا لربط الأدلة الجنائية بالاستخبارات والكشف عن المسؤولين، بينما شددت السلطات الإجراءات الأمنية في المحافظة.

 

 

 

















