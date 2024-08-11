شاهد رجل يطلق الرصاص على رأس زوجته أمام المارة في إسطنبول

وقد تم تسجيل لحظة الجريمة بكاميرا هاتف محمول لأحد السكان في الحي. وتظهر اللقطات لحظات إطلاق هارون غول النار عدة مرات باتجاه رأس زوجته وسط صيحات الناس في المحيط قائلين "لا تفعل ذلك يا لعين".
1) iki güne unutulur.
2) Katil takım elbise ile hakimin her sorusuna “efendim şöyle oldu efendim beni kışkırttı
,aldattı” der.
3) 22 yıl filan alır 15 yıl yatarı olur 10 yıl sonra açık cezaevi ve halkın arasına tekrar girer.
CEZA YASASI DEĞİŞMELİ pic.twitter.com/IgW6RnseXj
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