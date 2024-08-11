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شاهد رجل يطلق الرصاص على رأس زوجته أمام المارة في إسطنبول

تعبيرية
تعبيرية




 

الأحد، 11-08-2024 09:08 ص

الوكيل الإخباري-   هزت جريمة قتل مروّعة راحت ضحيتها إمرأة في مدينة اسطنبول التركية. حيث قام شخص بإطلاق النار على رأس زوجته بالشارع في وضح النهار أمام الملأ، وذلك بعد مشادة كلامية حدثت بينهما.

 

وقام هارون غول (40 عاما) بقتل زوجته سيربيل غول (35 عاما) التي كانت تحاول الهروب بإطلاق العديد من الرصاص عليها، في حوالي الساعة 13:45 في حي تاشولوك بأرنافوتكوي.

 

وتم اعتقال هارون الذي قام بالحادث من قبل الشرطة التركية في مكان الحادث مع السلاح المستخدم بالجريمة.

وقد تم تسجيل لحظة الجريمة بكاميرا هاتف محمول لأحد السكان في الحي. وتظهر اللقطات لحظات إطلاق هارون غول النار عدة مرات باتجاه رأس زوجته وسط صيحات الناس في المحيط قائلين "لا تفعل ذلك يا لعين".

 

 

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