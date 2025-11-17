الإثنين 2025-11-17 10:56 ص
 

شاهد زبد البحر يغطي بلدة أيرلندية بأكملها ويذهل السكان

تعبيرية
 
الإثنين، 17-11-2025 08:47 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت بلدة لوشيني على الساحل الشمالي لدبلن ظاهرة لافتة بعدما غمرتها كميات غير مسبوقة من زبد البحر، إثر رياح قوية وأمطار غزيرة ضربت شرق أيرلندا خلال الأيام الماضية. وانتشر مقطع فيديو يظهر طبقات كثيفة من الرغوة تغطي الشاطئ والمزارع القريبة، ما أثار دهشة السكان الذين أكد بعضهم أنه لم يشهد مثل هذا المشهد منذ خمسين عامًا.

وأوضح خبراء الطقس أن الظاهرة طبيعية وتنجم عن اضطراب المياه وازدياد حركة الأمواج، غالبًا بعد موجة دافئة تليها رياح شديدة، وتشير عادة إلى نمو طحالب بحرية غير ضارة. وقد حملت الرياح الزبد نحو الداخل لتغطي مساحات واسعة، فيما تداول رواد مواقع التواصل الفيديو بتعليقات طريفة.


وأصدرت هيئة الأرصاد الأيرلندية تحذيرات برتقالية للمطر في دبلن وويكلو ووكسفورد، وأخرى صفراء في مناطق شرق البلاد وجنوبها، مع توقع استمرار الطقس غير المستقر خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل أن يتحسن تدريجيًا الأسبوع المقبل.

 

 

