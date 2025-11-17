شاهد زبد البحر يغطي بلدة أيرلندية بأكملها ويذهل السكان

وأوضح خبراء الطقس أن الظاهرة طبيعية وتنجم عن اضطراب المياه وازدياد حركة الأمواج، غالبًا بعد موجة دافئة تليها رياح شديدة، وتشير عادة إلى نمو طحالب بحرية غير ضارة. وقد حملت الرياح الزبد نحو الداخل لتغطي مساحات واسعة، فيما تداول رواد مواقع التواصل الفيديو بتعليقات طريفة.
وأصدرت هيئة الأرصاد الأيرلندية تحذيرات برتقالية للمطر في دبلن وويكلو ووكسفورد، وأخرى صفراء في مناطق شرق البلاد وجنوبها، مع توقع استمرار الطقس غير المستقر خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل أن يتحسن تدريجيًا الأسبوع المقبل.
