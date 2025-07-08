شاهد عائلة ريفية تصارع أسدًا فرَّ من حديقة حيوانات في تركيا

الزوج سليمان كير (53 عامًا) تعرض لجروح خطيرة في رأسه ويده اليمنى بعد معركة استمرت 15 دقيقة مع الأسد "زيوس"، في حين ساعدته زوجته بإلقاء عبوة مياه على الحيوان وطلبت النجدة من الجيران.
تمكنت الشرطة والصيادون لاحقًا من رصد الأسد وقتله بالرصاص، بينما نقل الزوج المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.
🗣 Antalya'da bir hayvan parkında kafesinden kaçan aslan, Süleyman Kır'a saldırdı:— Yeni Şafak (@yenisafak) July 6, 2025
- Aslanın boynunu sıkıp kendimden uzaklaştırdım.
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