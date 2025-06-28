صاعقة برق تنهي حياة عريس خلال شهر العسل في فلوريدا

الواقعة حدثت يوم الجمعة في مقاطعة فولوسيا، عندما كان الزوج القادم من كولورادو يستمتع بالمياه الضحلة مع زوجته، قبل أن تضربه الصاعقة فجأة وهو في مياه لا تتجاوز كاحليه.
ونُقل الضحية إلى مستشفى، حيث توفي لاحقًا متأثرًا بإصابته، وفق ما أفادت به تميي مالفورس، مديرة إدارة سلامة الشواطئ، التي وصفت الحادث بأنه "نادر واستثنائي"، مشيرة إلى أن العاصفة كانت بعيدة، ما يبرز خطورة الصواعق حتى في أجواء تبدو آمنة.
السومرية
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