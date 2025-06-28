صاعقة برق تنهي حياة عريس خلال شهر العسل في فلوريدا

الوكيل الإخباري- تحوّل شهر العسل إلى مأساة مروعة لعروسين أميركيين بعد أن لقي الزوج، البالغ من العمر 29 عامًا، مصرعه إثر صاعقة برق أثناء وقوفه على أحد شواطئ ولاية فلوريدا، رغم أن العاصفة كانت لا تزال على بُعد أميال.

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الواقعة حدثت يوم الجمعة في مقاطعة فولوسيا، عندما كان الزوج القادم من كولورادو يستمتع بالمياه الضحلة مع زوجته، قبل أن تضربه الصاعقة فجأة وهو في مياه لا تتجاوز كاحليه.