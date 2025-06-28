السبت 2025-06-28 11:23 ص
 

صاعقة برق تنهي حياة عريس خلال شهر العسل في فلوريدا

بلبا
تعبيرية
 
السبت، 28-06-2025 08:44 ص

الوكيل الإخباري-   تحوّل شهر العسل إلى مأساة مروعة لعروسين أميركيين بعد أن لقي الزوج، البالغ من العمر 29 عامًا، مصرعه إثر صاعقة برق أثناء وقوفه على أحد شواطئ ولاية فلوريدا، رغم أن العاصفة كانت لا تزال على بُعد أميال.

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الواقعة حدثت يوم الجمعة في مقاطعة فولوسيا، عندما كان الزوج القادم من كولورادو يستمتع بالمياه الضحلة مع زوجته، قبل أن تضربه الصاعقة فجأة وهو في مياه لا تتجاوز كاحليه.


ونُقل الضحية إلى مستشفى، حيث توفي لاحقًا متأثرًا بإصابته، وفق ما أفادت به تميي مالفورس، مديرة إدارة سلامة الشواطئ، التي وصفت الحادث بأنه "نادر واستثنائي"، مشيرة إلى أن العاصفة كانت بعيدة، ما يبرز خطورة الصواعق حتى في أجواء تبدو آمنة.

السومرية 

 
gnews

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