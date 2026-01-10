السبت 2026-01-10 01:31 ص

صاعقة تضرب طائرة فريق إسرائيلي في الأجواء

السبت، 10-01-2026 12:44 ص
الوكيل الإخباري-  قال الإعلام العبري، الجمعة، إن طائرة تابعة لشركة "إل عال" كانت تقل فريق "مكابي تل أبيب" تعرضت لصاعقة برق قبل 20 دقيقة من هبوطها في مطار بن غوريون.اضافة اعلان


وذكرت "قناة 12" العبرية أنه ورغم الهبوط الاضطراري للطائرة، لم تسجل أي إصابات، والطائرة لم تتعرض لأضرار.

ووصف الركاب الحادث بـ"المرعب" بعد انخفاض طفيف للطائرة، وظهور شرارات على الجناح.

وأكد رئيس نادي "مكابي تل أبيب" للقناة العبرية، أن الطيار تمكن من تجاوز العطل واستكمل الهبوط بسلاسة.

وكان فريق "مكابي تل أبيب" عائدا من إسبانيا بعد خسارته أمام برشلونة وريال مدريد، ويستعد لمباراة ضد "هبوعيل القدس" يوم الأحد المقبل.

روسيا اليوم 
 
 


