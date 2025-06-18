صدمات داخل الحضانة.. مربية تعتدي على 21 طفلًا في بريطانيا

الوكيل الإخباري- أدانت محكمة كينغستون كراون البريطانية العاملة في حضانة بمدينة تويكنهام، روكسانا ليكا (22 عامًا)، بعد محاكمة استمرت ستة أسابيع، كشفت عن سلسلة انتهاكات مروّعة مارستها ضد 21 طفلًا رضيعًا داخل حضانة "ريفرسايد".

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ووفقًا لما نقلته شرطة لندن وهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، وثّقت كاميرات خفية سلوكيات عنيفة ارتكبتها ليكا، بينها صفع الأطفال، تغطية أفواههم، ركل أحدهم في وجهه، والدوس على كتفه، إلى جانب قرص عدد منهم بعنف، وهزّ أسرّتهم، وإجبار طفل على تناول الطعام حتى كاد يختنق.



واعترفت ليكا بتعاطي الماريغوانا قبل ساعات العمل وبتدخين السجائر الإلكترونية قرب الأطفال، كما أقرت بـسبع تهم تتعلق بالقسوة على الأطفال، فيما أُدينت بـ14 تهمة أخرى بعد عرض الأدلة في المحكمة.



وتعود وقائع القضية إلى الفترة بين يناير ويونيو 2024، حين بدأت الشبهات بعد بلاغات من أولياء الأمور بشأن كدمات غير مبررة على أجساد أطفالهم. كما تبين أن ليكا سبق أن عملت في حضانة "ليتل مونشكينز" في هونسلو أواخر عام 2023، حيث وُثقت حادثة واحدة على الأقل.



ومن المقرر النطق بالحكم عليها في 26 سبتمبر المقبل، فيما جرى منعها نهائيًا من العمل مع الأطفال، وتخضع الحضانة التي عملت بها لمراجعة تنظيمية شاملة.