صدمات داخل الحضانة.. مربية تعتدي على 21 طفلًا في بريطانيا

ووفقًا لما نقلته شرطة لندن وهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، وثّقت كاميرات خفية سلوكيات عنيفة ارتكبتها ليكا، بينها صفع الأطفال، تغطية أفواههم، ركل أحدهم في وجهه، والدوس على كتفه، إلى جانب قرص عدد منهم بعنف، وهزّ أسرّتهم، وإجبار طفل على تناول الطعام حتى كاد يختنق.
واعترفت ليكا بتعاطي الماريغوانا قبل ساعات العمل وبتدخين السجائر الإلكترونية قرب الأطفال، كما أقرت بـسبع تهم تتعلق بالقسوة على الأطفال، فيما أُدينت بـ14 تهمة أخرى بعد عرض الأدلة في المحكمة.
وتعود وقائع القضية إلى الفترة بين يناير ويونيو 2024، حين بدأت الشبهات بعد بلاغات من أولياء الأمور بشأن كدمات غير مبررة على أجساد أطفالهم. كما تبين أن ليكا سبق أن عملت في حضانة "ليتل مونشكينز" في هونسلو أواخر عام 2023، حيث وُثقت حادثة واحدة على الأقل.
ومن المقرر النطق بالحكم عليها في 26 سبتمبر المقبل، فيما جرى منعها نهائيًا من العمل مع الأطفال، وتخضع الحضانة التي عملت بها لمراجعة تنظيمية شاملة.
-
أخبار متعلقة
-
شاهد أول ظهور علني لماهر الأسد في أحد مقاهي موسكو
-
اكتشاف بركان مريخي ظل مخفيا عن أعين العلماء 15 عاما - صور
-
لغز اختفاء يتحول إلى مأساة.. العثور على جثة امرأة عربية في غابة ألمانية
-
سائح يحطم كرسي "فان غوخ" في متحف إيطالي ويلوذ بالفرار
-
كارثة الطائرة الهندية.. أسطورة نجاة تتكرر بعد 27 عاماً مرتبطة بـ "المقعد A11"-صورة
-
مصرع رجل أعمال سوداني إثر سقوطه من الطابق العاشر في مصر
-
عاملة حضانة بريطانية تنتظر عقوبة رادعة بعد اعتدائها على 21 طفلاً بسبب قلة النوم
-
اليابان.. تحقيقات في وفاة مريض ابتلع مفتاحاً كان يُستخدم لتقييده