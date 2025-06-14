السبت 2025-06-14 12:02 م
 

صورة "سيلفي" أخيرة... وفاة عائلة بأكملها في تحطّم الطائرة الهنديّة

تى
من موقع الحادث
 
السبت، 14-06-2025 08:39 ص

الوكيل الإخباري-   نشرت وسائل الإعلام البريطانية صورة "سيلفي" لعائلة هندية كانت على متن الطائرة التي تحطمت في مدينة أحمد أباد فور إقلاعها يوم الخميس.

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وتُظهر الصورة الإبتسامة الأخيرة لهذه العائلة التي غادرت الحياة بجميع أفرادها بعد دقائق معدودة من التقاطهم "السيلفي".

 

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لبنان 24

 
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