صورة "سيلفي" أخيرة... وفاة عائلة بأكملها في تحطّم الطائرة الهنديّة

الوكيل الإخباري- نشرت وسائل الإعلام البريطانية صورة "سيلفي" لعائلة هندية كانت على متن الطائرة التي تحطمت في مدينة أحمد أباد فور إقلاعها يوم الخميس.

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وتُظهر الصورة الإبتسامة الأخيرة لهذه العائلة التي غادرت الحياة بجميع أفرادها بعد دقائق معدودة من التقاطهم "السيلفي".



