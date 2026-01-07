طرق ذكية لإنقاذ الطبخة عند زيادة الملح

أولًا، إضافة المزيد من السوائل مثل الماء أو المرق غير المملح في الشوربات واليخنات، أو الحليب والكريمة في الأطباق الكريمية. ثانيًا، زيادة كمية المكونات بإضافة خضروات أو لحوم أو بقوليات لامتصاص الملح الزائد.
كما تساعد النكهات الحامضة مثل عصير الليمون أو الخل على موازنة الطعم، مع استخدامها بحذر.
ومن الحلول المعروفة إضافة البطاطا أو الأرز لامتصاص الملح الزائد في الحساء واليخنات، وأخيرًا شطف أو تصفية المكونات المالحة مثل الزيتون والبقوليات المعلبة للتخلص من الصوديوم الزائد قبل استخدامها.
