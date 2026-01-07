طرق ذكية لإنقاذ الطبخة عند زيادة الملح

الوكيل الإخباري- قد تفسد زيادة الملح مجهود الطهي بالكامل، لكن لا داعي للقلق، فهناك حيل بسيطة تساعد على إنقاذ الطعام المالح واستعادة توازنه. ووفقًا لموقع Times of India، يمكن اتباع 6 طرق فعالة لتقليل حدة الملوحة.

اضافة اعلان



أولًا، إضافة المزيد من السوائل مثل الماء أو المرق غير المملح في الشوربات واليخنات، أو الحليب والكريمة في الأطباق الكريمية. ثانيًا، زيادة كمية المكونات بإضافة خضروات أو لحوم أو بقوليات لامتصاص الملح الزائد.



كما تساعد النكهات الحامضة مثل عصير الليمون أو الخل على موازنة الطعم، مع استخدامها بحذر.

ويمكن أيضًا إضافة لمسة حلاوة خفيفة برشة سكر أو ملعقة عسل لتخفيف الإحساس بالملوحة.



ومن الحلول المعروفة إضافة البطاطا أو الأرز لامتصاص الملح الزائد في الحساء واليخنات، وأخيرًا شطف أو تصفية المكونات المالحة مثل الزيتون والبقوليات المعلبة للتخلص من الصوديوم الزائد قبل استخدامها.