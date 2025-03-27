طرق فعّالة لمنع التصاق عجينة المعمول بالقالب

- تحضير العجينة بشكل صحيح: يجب أن تكون العجينة متماسكة وليست طرية جداً. عجينة المعمول المصنوعة بالسميد والطحين هي الأفضل لأنها تسمح بدخول الهواء بين القالب وحبة المعمول.
- استخدام الجرابة النسائية: ضعي القالب في جرابة نسائية شفافة جديدة ونظيفة، ثم ضعي كرة المعمول في القالب واضغطيها. عند إخراجها، اسحبي الجرابة وستخرج حبة المعمول بسهولة.
- استخدام نايلون رقيق: ضعي بين حبة المعمول والقالب قطعة من أكياس التغليف الرقيقة. بعد الضغط، اسحبي الكيس وستخرج الحبة بسهولة.
- تبريد العجينة: ضعي العجينة في البراد لبعض الوقت لكي تتماسك الزبدة أو السمنة داخلها، مما يجعل تشكيلها أسهل وأسرع. كما يفضل وضع الصينية في البراد قليلاً قبل الخبز لتثبيت الرسمة على الحبات.
- رش القالب بالطحين: رشي القالب برشة خفيفة من الطحين، حيث يساعد ذلك في منع التصاق المعمول. وعند إخراج الحبة، قومي بضرب طرف القالب ضربات خفيفة لتخرج بسهولة.
- عدم الإفراط في العجن: لا تفرطي في عجن العجينة حتى لا تتفتت بسرعة. بمجرد أن تمتزج المكونات جيداً، توقفي عن العجن.
باتباع هذه النصائح، يمكنك تحضير معمول لذيذ وجميل دون التصاق في القالب.
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