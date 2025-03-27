الخميس 2025-03-27 01:20 م
 

طرق فعّالة لمنع التصاق عجينة المعمول بالقالب

غت
تعبيرية
 
الخميس، 27-03-2025 12:51 م

الوكيل الإخباري-   لتجنب التصاق عجينة المعمول في القالب، هناك عدة طرق بسيطة وفعّالة يمكن اتباعها:

اضافة اعلان


- تحضير العجينة بشكل صحيح: يجب أن تكون العجينة متماسكة وليست طرية جداً. عجينة المعمول المصنوعة بالسميد والطحين هي الأفضل لأنها تسمح بدخول الهواء بين القالب وحبة المعمول.
- استخدام الجرابة النسائية: ضعي القالب في جرابة نسائية شفافة جديدة ونظيفة، ثم ضعي كرة المعمول في القالب واضغطيها. عند إخراجها، اسحبي الجرابة وستخرج حبة المعمول بسهولة.
- استخدام نايلون رقيق: ضعي بين حبة المعمول والقالب قطعة من أكياس التغليف الرقيقة. بعد الضغط، اسحبي الكيس وستخرج الحبة بسهولة.
- تبريد العجينة: ضعي العجينة في البراد لبعض الوقت لكي تتماسك الزبدة أو السمنة داخلها، مما يجعل تشكيلها أسهل وأسرع. كما يفضل وضع الصينية في البراد قليلاً قبل الخبز لتثبيت الرسمة على الحبات.
- رش القالب بالطحين: رشي القالب برشة خفيفة من الطحين، حيث يساعد ذلك في منع التصاق المعمول. وعند إخراج الحبة، قومي بضرب طرف القالب ضربات خفيفة لتخرج بسهولة.
- عدم الإفراط في العجن: لا تفرطي في عجن العجينة حتى لا تتفتت بسرعة. بمجرد أن تمتزج المكونات جيداً، توقفي عن العجن.


باتباع هذه النصائح، يمكنك تحضير معمول لذيذ وجميل دون التصاق في القالب.

 

الامارات نيوز 

 
gnews

أحدث الأخبار

محافظ جرش رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة الدكتور فراس الفاعور

أخبار محلية محافظ جرش: حملات رقابية مكثفة على الأسواق

ل

أخبار محلية قرارات مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

غت

منوعات طرق فعّالة لمنع التصاق عجينة المعمول بالقالب

ل

أخبار محلية فتح أبواب الزيارة لنزلاء مراكز الإصلاح طيلة أيام العيد

fg

منوعات في عيد الفطر..4 علامات تدّل على سوء إعداد أسماك الفسيخ أو الرنجة

تعبيرية

طب وصحة ثورة في محاربة الملاريا.. اكتشاف دواء يحوّل دم الإنسان إلى سم قاتل للبعوض

فا

منوعات إمام يمنع النساء من الصلاة بالمسجد يثير جدلا بالمغرب - فيديو

نو

منوعات أفكار عصرية وبسيطة لتزيين منزلك في عيد الفطر



 
 





الأكثر مشاهدة