طرق فعّالة لمنع التصاق عجينة المعمول بالقالب

الوكيل الإخباري- لتجنب التصاق عجينة المعمول في القالب، هناك عدة طرق بسيطة وفعّالة يمكن اتباعها:

اضافة اعلان



- تحضير العجينة بشكل صحيح: يجب أن تكون العجينة متماسكة وليست طرية جداً. عجينة المعمول المصنوعة بالسميد والطحين هي الأفضل لأنها تسمح بدخول الهواء بين القالب وحبة المعمول.

- استخدام الجرابة النسائية: ضعي القالب في جرابة نسائية شفافة جديدة ونظيفة، ثم ضعي كرة المعمول في القالب واضغطيها. عند إخراجها، اسحبي الجرابة وستخرج حبة المعمول بسهولة.

- استخدام نايلون رقيق: ضعي بين حبة المعمول والقالب قطعة من أكياس التغليف الرقيقة. بعد الضغط، اسحبي الكيس وستخرج الحبة بسهولة.

- تبريد العجينة: ضعي العجينة في البراد لبعض الوقت لكي تتماسك الزبدة أو السمنة داخلها، مما يجعل تشكيلها أسهل وأسرع. كما يفضل وضع الصينية في البراد قليلاً قبل الخبز لتثبيت الرسمة على الحبات.

- رش القالب بالطحين: رشي القالب برشة خفيفة من الطحين، حيث يساعد ذلك في منع التصاق المعمول. وعند إخراج الحبة، قومي بضرب طرف القالب ضربات خفيفة لتخرج بسهولة.

- عدم الإفراط في العجن: لا تفرطي في عجن العجينة حتى لا تتفتت بسرعة. بمجرد أن تمتزج المكونات جيداً، توقفي عن العجن.



باتباع هذه النصائح، يمكنك تحضير معمول لذيذ وجميل دون التصاق في القالب.